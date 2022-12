Nejfalešnější znamení zvěrokruhu: Tyto ženy se tváří jako kamarádky, ale nejsou

Falešné chování může být způsobeno hvězdami a horoskopem. Víte, jaká znamení zvěrokruhu patří mezi ta nejfalešnější? Možná poznáváte nějaké vaše blízké či přátele.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé narození ve Vahách se vyhýbají konfrontaci, jsou posedlí rovnováhou, udělají a řeknou cokoliv, aby udrželi mír, i kdyby to znamenalo obětovat své vlastní vnitřní základní hodnoty. V jejich snaze o skutečně spravedlivou existenci se Váhy jen zřídkakdy postaví na něčí stranu. Kvůli tomu je mnozí mohou považovat za falešné. Ovšem k jejich falešnosti přispívá skutečnost, že Váhy se až příliš starají o to, co si o nich myslí ostatní. Neustále se obávají, že je lidé nebudou mít rádi nebo že uvidí jejich nedostatky.

Za falešné jsou považovány i Váhy. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Stejná intuitivní, citlivá povaha, která z Ryb dělá beznadějné romantiky zvěrokruhu, z nich dělá také jedny z nejfalešnějších. Nikdy si nemůžete být jisti, zda s vámi souhlasí, protože máte pravdu, anebo jen proto, aby se vyhnuli konfrontaci. Tato touha vyhýbat se konfliktům také způsobuje, že Ryby přejdou do režimu ochrany, když si myslí, že jim bylo ublíženo. Vládne jim Neptun, planeta iluzí, jsou mistrovskými vypravěči, spřádají příběhy o každém a o čemkoli, co ovlivňuje jejich život.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Toto znamení má dvě tváře, což je někdy důvod jejich nerozhodnosti, ale může to být také důvod jejich falešnosti. Vládne jim rychle uvažující Merkur, planeta komunikace a slov. Blíženci se často jen dobře baví, vyprávějí vtipy a příběhy, ale jsou také známí tím, že zveličují, a dokonce si vymýšlejí informace jen proto, že se jim líbí, jak to zní, a myslí si, že je to dělá zajímavějšími.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi milují večírky, společenské akce, na kterých předstírají zájem o ostatní, ale ve skutečnosti je to jen předstírání. Chtějí být středem pozornosti a být populární. Jakmile dostanou, co chtějí, rychle zmizí. Lvi mají nemístný pocit vlastní důležitosti, neustále hledají způsoby, jak naplnit své potřeby. Bývají při tom neskutečně falešní.

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani jsou známí jak svou povahou, tak svou divokou, egocentrickou energií, což je kombinace, která vede k určitému spornému chování. Tito lidé bývají jak upřímní, tak falešní. Zejména proto, aby se nemuseli zabývat malichernostmi, zdržovat se nepodstatnými řečmi. Raději nasadí svou falešnou tvář, aby se zbavili lidí, kteří je obtěžují a zdržují.

Falešný umí být i Beran. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna je zemským znamením, které je známé tím, že je uzemněné, loajální a důvěryhodné. Je to však úzkost a pracovitá povaha Panny, které způsobují, že se chovají falešně. Budou předstírat, jen aby mohli pracovat, uklízet a cvičit a precizně plnit své naplánované úkoly.



Zdroje: bestlifeonline.com, theconversation.com