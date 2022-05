Nejhádavější a nejnesnesitelnější znamení podle horoskopu

Jste často protivní a nesnesitelní? Nemůže vás okolí vystát? Třeba je to tím, že právě vaše znamení je k tomu předurčeno. Se kterými znameními není snadné vyjít a co na ně platí, aby byla alespoň trochu milejší.

I když se sebevíc snažíte, nemůžete se ovládnout a vždy musíte mít poslední slovo, skáčete lidem do řeči a na všechno máte svůj názor, se kterým musí ostatní souhlasit, jinak bude zle? Pak patříte mezi ta znamení, která to mají předurčeno. Podívejte se, komu byla dána do vínku nesnesitelnost a hádavost!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou velmi konfliktní lidé, kteří musí mít za každou cenu pravdu a jejich hlas je vždy slyšet nejvíc ze všech. Nejhorší na tom je, že jim nebylo úplně shůry dáno, proto občas plácají pěkné nesmysly. Rádi se ale poslouchají, tudíž mluví často a dlouho. Bohužel nudně. Jsou proto pro mnoho lidí značně nesnesitelní a patří tak mezi znamení, kterým je lepší se obloukem vyhnout.

Raci umí uznat svou chybu jen v jednom případě, a to jsou peníze. Když Rak vidí, že mu z omluvy nebo přiznání chyby něco kápne, udělá to. Sice nerad, ale protože je to pěkný lakomec a šetřílek, nic jiného mu nezbývá. Jinak si však vždy bude stát za svým a je jedno, jestli pře šéfem, rodinou nebo přáteli.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář se strašně rád hádá, proto je u něj italská domácnost na denním pořádku. Vodnáři jsou nejčastějšími adepty na rozvody, protože jsou občas tak nesnesitelní, že s nimi nejde žít. Život s Vodnářem je jedna velká přetvářka. Je milý, jen když se mu to hodí, aby toho následně mohl využít k hádce. Vše, co dělá, dělá za účelem konfliktu. Jeho styl komunikace je arogantní a povýšený, proto s ním nikdo nechce pracovat a známí se mu vyhýbají obloukem.

Jediné, co na Vodnáře platí, je láska k dětem. Když se Vodnář stane rodičem, děti jsou po něj vše. Ty chrání, brání a miluje nejvíc na světě. Jeho děti mají vše, co si přejí. Neumí je ale vychovat, tudíž se z nich stanou rozmazlení jedinci, kteří mají stejné chování jako jejich rodič.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou strašní cholerici, kteří se dokáží rozpálit doběla i kvůli zbytečnosti. Stačí jim maličkost a je oheň na střeše. Pokud tedy chcete vycházet s Býkem, musíte mu přikyvovat. To bohužel většina lidí nechce a ani neumí, proto je pro ně Býk nesnesitelnou bytostí, která kazí dobrou náladu, a navíc nikdo neví, co od něj má čekat. Býk je nevyzpytatelný, zákeřný, zlý a samotářský.

Pokud byste chtěli vidět Býkovu lidskou tvář, pořiďte mu zvíře. Především pak kočičku. Nepochopíte, jak se bude nad malým chlupatým klubíčkem rozplývat a mazlit si ho. Jen běda, aby mu kočička něco roztrhala nebo se mu počurala doma, to poletí z domu, na to se připravte. Býka prostě na moc dlouho nerozněžní nic, takže byl, je a bude nesnesitelný vždy.

Váhy

23. 9. až 23. 10

Váhy jsou nejotravnější svou nerozhodností. Ať se s nimi o čemkoliv radíte, chcete nějaké rozhodnutí nebo prostě jen něco naplánovat, je to práce na týdny, někdy i měsíce. Váhy prostě neví. Ale na druhou stranu se jim nic nelíbí, nic pro ně není dost dobré, ale s žádným nápadem nepřijdou. Ještě jsou schopni se pohádat, protože nesnesou kritiku. Nic po nich tedy raději nechtějte, pokud nechcete mít zkažený den.

Jediné, co na Váhy platí, je postavit je před hotovou věc. Když už jsou letenky koupené, hotel vybraný, byt vymalovaný, sice budou chvíli reptat, ale brzy se s tím smíří. Rozhodně lepší varianta než týdny váhání nad zcela jednoduchou věcí. A ve finále byste se kloudného výsledku nebo rozhodnutí stejně nedočkali.