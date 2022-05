Čtyři ženská znamení, která mají nejlepší srdce z celého zvěrokruhu

Hledáte ženu svých snů a chcete, aby byla jak skvělá milenka, tak hodná manželka a v neposlední řadě ta nejlepší matka vašich dětí? Pak si přečtěte následující horoskop a dozvíte se, která ženská znamení mají srdce ze zlata.

Všichni máme své kladné a záporné stránky, jenže některá znamení jich mají více než druhá. My vám prozradíme, která znamení jsou ideálními ženami pro život. Až budete hledat, vzpomeňte si na to, mohlo by vám to být do budoucna ku prospěchu.

Panny

23. srpna - 22. září

Panny jsou hodné, milé a přívětivé bytosti, které si vás získají na celé čáře. Umí držet rodinu pohromadě a jsou to starostlivé matky, které by pro své děti dýchaly. Jsou velmi chytré a vtipné. Nikdy nezkazí žádnou zábavu a můžete se na ně za každých okolností spolehnout.

Panny jsou věrné a oddané. Když jim ukážete, že vám na nich záleží, budou patřit jen vám. V posteli to Panny také umí a není divu, že jsou považovány za ty nejlepší milenky. Toto znamení je také velmi pořádkumilovné, máte tak jistotu, že si domů přivedete hospodyňku, za kterou se v žádném případě nebudete stydět.

Váhy

23. září - 23. října

Váhy jsou velmi trpělivé, měli by si je tedy najít muži, kteří hledají ženu, která to s nimi vydrží a nebude jim pořád něco vyčítat. Přesně takové totiž Váhy jsou. I když je něco štve, nechávají si to pro sebe a na venek se tváří, že se nic nestalo. Mají touhu všude ukazovat bezchybnou rodinu, a to i přesto, že i u nich se občas přežene nějaký ten mráček.

Váhy jsou skvělé kuchařky. Měli by si je tedy vyhlédnout muži, kteří se řídí pořekadlem, že láska prochází žaludkem. Nebojte se, i když Váhy rády i jí, nejsou tlusté. Baví je totiž pohyb a co sní, také vysportují. Pokud jste tedy pecivál, zapomeňte na ženu tohoto znamení.

Vodnář

21. ledna - 20. února

Ženy Vodnářky nesnášejí hádky a konflikty, proto jsou to ideální ženy pro život. Než aby se s mužem hádaly, raději ustoupí a udělají, co po nich chce. Nejsou sobecké a žijí pro druhé. Manžel a děti jsou po ně vším a Vodnářka by jim snesla modré z nebe. Požaduje ale jediné, dobré studijní úspěchy. Zakládá si totiž na vzdělání. A to i u svého protějšku. Musíte být nadprůměrně inteligentní, abyste sbalili ženu ve znamení Vodnáře.

Vodnářka je věrná a spolehlivá, proto vedle sebe chce mít stejného muže. Chce se mít na koho spolehnout, obrátit a bezmezně mu věřit. Jelikož je pro ni rodina středobod vesmíru, nepřežila by, kdyby ji její blízcí zásadně zklamali. To by neodpustila.

Býk

21. dubna - 21. května

Ženy ve znamení Býka sice umí být pěkně drsné a tvrdohlavé, ale pod pokličkou se skrývá osoba milující, přející a ustrašená. Bojí se dávat najevo své city, aby jim někdo neublížil. Když si získáte důvěru ženy Býka, dostanete tím ženu, která se o vás postará a zajistí vám teplo domova. Nechtějte po ní však žádné zařizování, v tom není úplně zběhlá.

Další její dobrou vlastností je snaha učit se novým věcem. Když něco neví, najde si to a doučí se. Má dobré srdce, proto by se pro hodné lidi rozdala, ale podvodníky vycítí na sto honů a nedá jim nic zadarmo. Pro ty má srdce z kamene. Pokud na ni tedy chcete něco hrát, ani to nezkoušejte.