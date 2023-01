Nejsmolnější dny roku 2023 podle znamení: Na které dny byste si měli dát pozor?

Možná si mnoho z vás říká, že letošní rok bude rozhodně lepší než ten loňský. Ne každý ale bohužel bude mít to štěstí. Pojďte se podívat, na jaké dny byste si měli dát v roce 2023 obzvláště pozor.

Před několika dny jsme vystoupili do roku 2023, který bude, mnozí doufáme, lepší a úspěšnější, než ten předchozí. Bohužel to ale nebude pravidlo pro všechny a na některé dny si budeme muset dávat vysloveně pozor. Přečtěte si v našem horoskopu, které dny budou tragické pro vaše znamení zvěrokruhu.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by si měli dát pozor kolem Velikonoc, kdy se dostanou do konfliktu, který vyeskaluje na Velikonoční pondělí 10.4. 2023. Vše bude ovlivněno velkou mírou alkoholu v krvi, takže se můžete těšit na pořádný rachot. Pokud se chcete něčeho takového vyvarovat, zapomeňte na velikonoční radovánky a alkoholu se vyhněte obloukem.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi si zase zažijí peklo v průběhu letních prázdnin, kdy vycestují za hranice. Kritický pro ně bude den 17.7.2023. Ten den si na sebe dejte velký pozor, ať už se budete koupat v moři, půjčíte si auto či motorku nebo si uděláte výlet do hor či džungle. Nejlepší by však bylo, kdybyste své výjezdy nechali na jiné datum.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci nebudou ve formě na jaře letošního roku a to se odrazí na jejich fyzickém zdraví a psychické pohodě. Nemoc udeří rázně a nečekaně, nesmíte se ale vzdávat. Nejdůležitější u vás bude srovnat si psychiku. Nejhorším dnem by pro vás měl být příchod jara a to 21.3.2023. Pak už bude lépe!

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býkům se nebude dařit na podzim roku 2023, kdy ztratí důležitou osobu ze svého života a nebudou se s tím umět poprat. Nejhorším dnem bude 14.10.2023, kde se na ně všechno sesype a nebudou vědět, jak dál. Musíte si říct, že je pro co žít a začít svůj život znovu.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Zrozenci v Panně se nebudou mít dobře v létě, protože přijdou o práci, kterou si dlouho idealizovali a žili pro ni. Bohužel šéf to bude mít jinak a Panny ve svém týmu může postrádat. Dávejte si tedy pozor, až s vámi bude chtít kolem 17.8. šéf mluvit, mějte pádné argumenty, proč by si vás měl nechat, anebo druhou práci v záloze.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi si projdou zlým obdobím v květnu tohoto roku, půjde o prozření, kdy zjistí, že jejich partner není takový, jaký si myslí. Kozorozi konečně sundají růžové brýle a uvidí, že si hřáli na prsou hada. Den 5.5.2023 si zapamatují navždy, pochopí, že jejich partner není ten pravý.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci budou mít krušné chvilky v září. Přijdou o finanční obnos, který bude jejich rodinný rozpočet hodně bolet. Pokud vás někdo bude lámat do riskantního obchodu, zvažte to, v září by mohl přijít den 17.9.2023 a vy byste si na toto varování mohli vzpomenout. Přemýšlejte, než něco podepíšete.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy nebudou mít nejlepší příští prosinec a hlavně pak Vánoce. Nesejdou se u stromečku v takovém počtu a seskupení jako letos. Nálada tedy nebude stejná a atmosféra už vůbec ne. 24.12.2023 prožijete nehorší den letošního roku, tudíž se na příští Štědrý den těšit nemusíte. Raději sbalte kufr a vyrazte za exotikou a svátky hoďte úplně za hlavu.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři budou mít nešťastné léto z jednoho prostého důvodu, budou sami. Udělají totiž jednu velkou chybu, která se jim vymstí a lidi od nich dají ruce pryč. A to včetně partnera, který ztratí iluze. Až se vám tedy bude zdát, že jste na vrcholu, přijde 27.6.2023 a vy padnete na dno a zůstanete sami.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci prožijí velké trápení v únoru, které se s nimi potáhne až do léta. Nejhorší pro ně bude Valentýn 14.2. 2023, kdy zjistí, že jejich život není tak skvělý, jak si mysleli. Uvidí konečně chyby na ostatních, ale i na sobě, které si dlouho nepřipouštěli. Ve svém životě tak budou mít důvod udělat pořádek.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři si projdou v říjnu vysloveným peklem, kdy se na ně sesype celý svět. Vše by mohlo skončit zle, neměli by tedy podceňovat odbornou pomoc a hlavně se za ni nemusí vůbec stydět. Uleví se jim. Pozor by si měli dávat hlavně 10.10.2023, kdy toho na ně padne nejvíce.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby nebudou mít své dny v srpnu, hlavně pak 17.8.2023, kdy přijdou o domácího mazlíčka, který je pro ně jako člen rodiny. Pokud uvidíte před tímto datem, že se s vaším chlupáčkem něco děje, okamžitě vyhledejte pomoc veterináře, třeba se vám podaří zabránit nejhoršímu.