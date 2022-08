Nejhorší kombinace znamení zvěrokruhu. Kdo s kým by si raději neměl vůbec začína

Rozvody, hádky, žárlivost nebo tichá domácnost… Partnerský vztah dvou lidí může někdy dopadnout fatálně nebo vypadat jak ze špatného filmu. Možná se jen potkala dvě absolutně nesourodá znamení. Která k sobě nepatří?

Vodnář versus Rak

Vodnář znamená pro Raky super těžký zápas. Oba se zajímají o péči o druhé a o spravedlnost, ale pokud jde o jejich vzájemný partnerský vztah, Vodnáři jsou pro Raky, kteří potřebují ve vztazích jistotu a důslednost, příliš lhostejní. Lidé narození ve znamení Vodnáře potřebují hodně svobody a to může u Raků vyvolat podezření. Raci by měli pocit, že jsou vždy na druhém místě. Rak potřebuje někoho, kdo pro něj vždycky bude oporou, když se objeví problém. Vodnáři hodně těžko chápou, že i malý problém může být pro druhého neřešitelná a obtížná věc. Spojení těchto dvou znamení je prostě hazard.

Lev versus Kozoroh

Kdo by se ve vztahu hodně trápil, je Lev s Kozorohem. Kozorozi milují tradice a rutinu, tvrdě pracují (mnozí jsou workoholici ) zatímco Lvi žijí tak nějak bez plánu a jsou trochu líní. Z toho začne Kozoroh za chvíli šílet, protože si nedokáže představit den, který by jen tak proležel na gauči, což si naopak Lev představit dokáže a dokonce to tak pravidelně dělá. Dokonce ani energie tohoto sluncem prohřátého ohnivého znamení neprohřeje chladnější zemské znamení Kozoroha. Spíš ho může spálit, takže Kozoroh dříve nebo později, zcela vyčerpán prací změnit Lva, odejde.

Některá znamení zvěrokruhu se k sobě hodí, jiná vůbec ne. Zdroj: Shutterstock

Panna a Střelec

Nikdy se, proboha, nepokoušejte dát dohromady Pannu se Střelcem. I ta nejflexibilnější Panna bude rychle frustrovaná tím, co dokáže Střelec předvést ve věcech jako jsou pořádek, dodržování plánů a plnění úkolů. V tomto jsou tato dvě znamení jako protiklady. Zpočátku si Panna sice může užívat Střelcovu otevřenost nebo umělecké sklony (ano, i mnoho Panen je super kreativních), ale jakmile romantické začátky ztratí svůj lesk, Střelec vyskočí na svého koně a nechá Pannu uklízet nepořádek, který udělal. A jejich sexuální život? Většinou tak daleko tato dvě znamení ani nedojdou, tak nevhodné je podle hvězd jejich vzájemné spojení. A když už se společně do postele z nějakého důvodu dostanou, oba po rychlém rozchodu nechápou, jak se mohli tak daleko vůbec dostat.

Váhy a Štír

Lidé ve znamení Vah přivádějí Štíry k šílenství, protože Váhy jsou nezávazné, nerozhodné a velmi rády koketují. Štíři sice ovládají umění flirtu a testují jej i v praxi, ale nemohou v žádném případě tolerovat, aby jejich partneři dělali totéž. Váhy budou zprvu nadšeně dělat vše společně se Štírem, ale překvapí je náhlá změna Štírovy nálady. Vedle Vah se najednou Štír uzavře sám do sebe a pro společný život bude mít stále méně času. Romantické Váhy se tak s vášnivým Štírem nikde neprotnou. Tenhle zápas prostě skončí dříve, než vůbec začal.

Zdroje: www.brides.com, www.svetzeny.cz