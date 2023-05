Nejhorší kuchařky horoskopu: Tyto ženy vaří strašné blafy. Znáte takovou?

Zakládáte si na dobrém jídle a platí u vás rčení, že láska prochází žaludkem? Pak rovnou zapomeňte na následující znamení, která umí připálit i vodu a ničeho lepšího než párků se u nich nedočkáte.

Pokud se rádi dobře a chutně najíte, rozhodně si nehledejte nevěstu mezi následujícími znameními. Ženy v těchto znameních totiž nejsou vůbec dobré kuchařky. Kuchyně je pro ně zapovězeným prostorem, kam by měly dostat zákaz vstupu.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana by měly mít do kuchyně vstup zakázaný úplně. Nejenže neumí vařit, ale neumí ani nic ohřívat. Stačí, aby se snažily ohřát párky, a může vyhořet celá kuchyně, protože je zapomenou vyndat. O tom, že když chtějí namazat chleba, tak si klidně uříznou prst, nemluvě.

Pokud si přece jen tuto ženu vyberete, počítejte s tím, že se budete stravovat převážně fast foodem nebo objednaným jídlem z restaurace, na čemž dost vykrvácí vaše peněženka. Pořád je to ale lepší, než aby žena ve znamení Berana šla nakupovat. Většinou totiž neumí ani to! Místo potravin by nakoupila samé hlouposti, které nejsou potřeba.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva si myslí, že jsou expertky přes italskou kuchyni. Ovšem to, že umí strčit kolínka do vroucí vody a vyndat slepenou hmotu, z nich rozhodně žádné šéfkuchařky nedělá. Vrcholem jejich gastronomického umu je následně tuto hmotu polít kečupem a posypat sýrem. Tato večeře se u Lvic podává minimálně třikrát týdně.

Pokud jste tedy milovníkem italské kuchyně, raději si objednejte pizzu, anebo si zajděte na těstoviny do pravé italské restaurace. Pochopíte, co je kvalitní italská kuchyně. Pak totiž šlichtu od své nastávající už nikdy nedáte do pusy. Další možností je, že budete předstírat, že právě italskou kuchyni nemáte rádi, aby ji vaše partnerka raději nevařila.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce si zakládají na představě, že jsou nejlepšími kuchařkami široko daleko a že své umění zdědily po babičce a prababičce. Bohužel to často není pravda, jejich babičky sice byly skvělé kuchařky, ale Střelkyním se tato dovednost vyhnula obloukem. Každý se jim to ale bojí říct.

Střelkyně je totiž zapálená do všeho, co se kuchyně týče. Miluje recepty, bylinky, bio potraviny a domácí produkty. Neustále se v tomto oboru vzdělává a obohacuje. Je to ale k ničemu, stejně jí to nepomůže. Teoreticky zvládá vše, ale prakticky je kuchařka úplně k ničemu. Její jídla se nedají pozřít!