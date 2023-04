Nejhorší manželé podle horoskopu: Tihle muži vám způsobí peklo na zemi!

U každého z nás se nějak projevují vlastnosti dané znamením zvěrokruhu. Ovšem když dojde na otázku výběru potencionálního partnera, může být pro mnohé ženy zklamání, že některá znamení zvěrokruhu třeba nemusí být úplně ideálními manžely. V následujících znameních se rodí muži, kteří často bývají těmi nejhoršími pro manželství.

Beran (21.3. - 20.4.)

Můžete si být jisti, že Beran s vámi za jeden provaz prostě táhnout nebude. Nejde o to, že by mu na vás nezáleželo a skočil do postele s každou druhou ženou, kterou uvidí, Berani jsou prostě svérázní a nikdo a nic s nimi nehne. Opravdu se snaží zůstat věrní, ale jejich dobrodružný duch a potřeba být neustále na cestách jim brání ve věrnosti. Takže se občas stane, že vám prostě věrný nebude. Berani navíc nesnesou, když jim někdo říká, co mají dělat a doslova nesnášejí, když je někdo kontroluje.

Beran se často nedá vystát. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Jejich největší chybou je přílišné očekávání. Dají vám hodně, ale jejich očekávání budou prostě šílená. Pomohou vám uskutečnit vaše sny, ale zatímco se budete bavit, budou očekávat, že odložíte své problémy stranou a budete řešit ty jejich. Dříve nebo později vás požádá, abyste udělali něco, co prostě udělat nemůžete, protože to je prostě nad vaše síly. Tam často vznikne konflikt a hradba, která se jen těžko boří. Panny milují rutinu, strukturu a proces. Vědí, co chtějí, a neusadí se, dokud nenajdou partnera, který zapadá do jejich životního stylu. Pokud patříte mezi dobrodružné osoby, na muže Pannu raději zapomeňte.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Jsou to velmi uzavření lidé a je tak těžké s nimi komunikovat. Vědí, co od manželství a od vás chtějí, ale neřeknou vám to. A tak tápete, domníváte se a trápíte se. Nemůžete číst jejich myšlenky a je pro vás prostě nemožné pochopit, jak se cítí a co chtějí. Důvodem, proč jsou Vodnáři jako manželé takoví, není to, že by neměli žádné emoce, ale protože tráví tolik času životem ve svých hlavách, nejsou schopni vám projevit, co k vám cítí.

Vodnáři si žijí svůj život ve svých hlavách a je těžké jim porozumět. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Na první pohled jsou Váhy dobrými partnery, jenže zdání klame. To, co se zdá na začátku tak jasné, se může časem projevit jako noční můra. Muži ve Vahách jsou charismatičtí, a tak se nedivte, že po čase vašeho vztahu budou upřednostňovat jiné lidi a dokonce i jiné ženy, jen, aby z toho měli nějaký prospěch. Váhy potřebují ve vztahu dostatek prostoru. Jakmile budou cítit, že jste jim moc nablízku, tito muži to budou považovat za signál k okamžitému ukončení vztahu.

Zdroje: www.marriage.com, www.yahoo.com