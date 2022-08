Nejhorší manželé podle horoskopu: Za které muže byste se rozhodně nevdávat

Nikdo není dokonalý, ale někteří muži se pro manželství příliš nehodí. Napovědět vám může znamení, ve kterém jsou narozeni. Pokud máte v plánu se za ně provdat, dejte si dobrý pozor. Prozradíme, která znamení bývají jako manželé nejhorší.

Býk (20.4. - 20.5.)

Majetnický, nekompromisní a zároveň zarputile puntičkářský. Navíc by si pro korunu nechal vrtat koleno. S Býkem vás může čekat nesnadný život, má sklony neustále kontrolovat, poučovat, předstírat svou sílu, přičemž uvnitř je stále to malé telátko, což se vy nikdy nesmíte dozvědět. Nejhorší varianta Býka je ten, který peskuje okolí za každou maličkost, ale sám si neumí ani zamést před vlastním prahem. Pokud se dostanete s Býkem do situace, že mu budete muset odevzdávat celou výplatu a on vám přidělí jen kapesné, vezměte okamžitě nohy na ramena.

Blíženci (21.5. - 21.6.)

Muž narozený ve znamení Blíženců neví, co chce. Zapomeňte, že by se s ním dalo něco naplánovat, a když už k plánu dojde, stejně cestou vymyslí nějakou odbočku. I jeho názory se mění jako aprílové počasí. Pokud jste plánovací typ, který musí mít vše dobře zorganizované, tak vás tato rozdvojená osobnost Blížence může brzy dovádět k šílenství...

Muž Blíženec dokáže své okolí pěkně vytočit. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Pokud se nechcete celý život v manželství rozhodovat právě vy, Vahám se rozhodně vyhněte. Muž ve znamení Váhy většinou nad vším tak rozmýšlí, že vás donutí převzít otěže. Připravte se na to, že takto se bude chovat každý den i v těch nejběžnějších životních situacích. Pokud na to máte nervy a bylinky na uklidnění, přejeme vám hodně štěstí. V opačném případě si sbalte kufry a rychle pryč.

Střelec (23.11.- 21.12.)

Muž Střelec má neustálé nutkání lovit, a to i v cizím rajónu. Pokud si chcete jeho pozornost udržet, musíte pro něho být neustále natolik atraktivní a zároveň nedobytná, aby vám to klapalo. Jinak si vezme svůj luk a šíp a půjde se poohlédnout po dalších výzvách. Pokud se neustále musíte snažit přesvědčovat Střelce, že stojíte za jeho pozronost, sbalte mu fidlátka a vystřelte ho na dobro z domu.



