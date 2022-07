Nejhorší matky podle horoskopu. Tato znamení mají problémy vychovat děti

Ne každá žena má talent na výchovu dětí a ne každá je ukázkovou matkou. Některá znamení jsou ale ve výchově dětí tak strašná, že je třeba si na ně dávat pozor a raději si s nimi žádné potomky nepořizovat. Nevyrostli by z nich totiž slušní lidé, ale nevychovaní spratci a budoucí delikventi. Jak je na tom vaše znamení?

Jaká jste matka podle horoskopu? Patříte mezi následující čtyři znamení, která neumějí vychovat děti a jako matky selhávají?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři neznají hodnotu peněz a neučí ji znát ani své děti. Matky Vodnářky si neumí získat respekt ani autoritu, proto si ji u dětí kupují penězi a drahými dárky. Dítě tak má vše, co chce, a nemusí si to nijak zasloužit. Když nebudeš brečet, koupím ti, co chceš, je oblíbená věta matek Vodnářek. Samozřejmě je to špatně, děti Vodnářů si pak žádných hraček neváží, všechny ničí a myslí si, že peníze rostou na stromě.

Bohužel v dospělosti, když přísun maminčiných peněz ustane, procitnou a zjistí, o čem je život. Bohužel to ale bývá dost pozdě a pro čerstvě dospělé lidi je prozření, že bez práce nejsou koláče, tak děsivé, že jsou schopni si i sáhnout na život. Myslí si totiž, že tento velký svět plný nástrah nemají šanci zvládnout. A celé je to chyba jejich matky, která jim neuměla dát základní povědomí o hodnotě peněz a fungování světa.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Matky ve znamení Raka jsou strašně zlé osoby a na své děti jsou jako na cizí. Nepohladí je, nepomazlí, nic jim nekoupí a za nic je nepochválí. Nemají k nim v podstatě žádný cit, jejich děti se tak nějak narodily omylem. Žádný mateřský cit a porozumění u nich nehledejte. Tyto ženy jejich děti obtěžují, a pokud nejedou podle jejich představ jako hodinky, dostanou za každou hloupost pořádný výprask.

V dospělosti tyto děti nemají žádnou empatii, neumí se do nikoho vcítit, politovat ho, či mu dokonce pomoci. Jsou z nich stejně zlí lidé jako jejich matky. Nemají city a nic je nezajímá. Myslí jen na sebe a jsou schopni pro svůj užitek kohokoliv podrazit. Klidně i členy rodiny, protože k nim nemají žádnou úctu. K matce samozřejmě v dospělosti vůbec netíhnou, nemají k ní vybudovaný žádný vztah.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Matky Štírky jsou strašně ambiciózní a své nesplněné cíle a sny naordinovaly svým dětem a dělají vše proto, aby ony jich dosáhly, a je jedno, jestli chtějí nebo nechtějí. Rozhodla to maminka, tak to přesně tak bude. Když chtějí s koníčkem, který jim matka nadiktovala, skončit, není jim to umožněno. A je jedno, že nemají hudební sluch a na ty housle vrzají, maminka v nich vidí Mozarta a nikdo jí nevymluví, že tomu tak nikdy nebude.

Tyto děti jsou nešťastné, nemají žádné vlastní plány, sny a ambice, žijí život své matky. Není tedy divu, že se neumí uvolnit a vždy se cítí pod tlakem, zda splní očekávání své matky. Myslet by ale měly na to, že je to jejich život a raději se zaměřit na vlastní sny. Matku to sice vytočí k nepříčetnosti, ale nebojte se, za nějaký čas se s tím srovná a vztah mezi vámi se vyklidní.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Matky Ryby žijí v nějaké iluzi a vůbec nepobírají klasický svět. Nejsou finančně gramotné, neumí zaplatit složenky, nekoukají na televizi a internet je pro ně ďábelský nástroj. Žijí v sepětí s přírodou a nevěří moderní společnosti. Matky tohoto znamení nenávidí nemocnice a lékaře, i jejich porod proběhl doma. Své děti neočkují a dokud jim nehrozí minimálně amputace nohy, nikdo je u lékaře neuvidí.

Tyto děti jsou v dospělosti chudáci, neumí nic. Do školy nechodily, s internetem neumí a ostatní vrstevníci se jim posmívají. Za všechno může jejich matka, která jim nedokázala poskytnout informace a normálním světě kolem nás. Jedinou jejich nadějí je to, že se v pubertě osamostatní a začnou si žít vlastní život. To je jejich jediná šance na záchranu!