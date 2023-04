Nejhorší otcové podle horoskopu: Tihle muži by vůbec neměli mít děti

Ne každý muž má geny být dobrým otcem. Některým to jde skvěle, některým dobře a některým se v otcovské roli prostě vůbec nedaří. Svou roli v tom hraje horoskop. Zajímá vás, která znamení zvěrokruhu patří mezi ty nejhorší otce?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

I když to samozřejmě nemusí platit pro každého muže Vodnáře, výchova dětí pro ně nemusí být přirozená. Nejde o to, že by otcové narození ve Vodnáři byli záměrně neaktivní rodiče. Jde o to, že se často tak soustředí na projekty nebo společenské aktivity mimo svůj rodinný život, že jim někdy právě péče o děti může připadat jako překážka.

Ryby jsou tak zaměřeni na svou práci, že na své děti nemají čas. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Navenek to vypadá, jako by muži narození v Rybách mohli být skvělí tátové. Ve skutečnosti jsou tak často pohlceni svými vlastními potřebami, že být dostatečně nesobecký, aby dobře vychovali dítě, pro ně není vždy přirozené. Ryby mohou být skvělými rodiči, když se cítí naprosto spokojeni s tím, kde v životě jsou. Ale pokud jsou nespokojeni, jejich vnitřní zadumanost a zasněnost omezí jejich otcovské schopnosti.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Muži ve znamení Kozoroha jsou jako otcové tak nějak “ztuhlí”. V blízkosti dětí nejsou nikdy přirození. Jejich srdce je sice na správném místě, opravdu chtějí být skvělými rodiči, líbí se jim to, ale ta usilovná snaha vypadat jako zábavný a bezstarostný rodič nakonec narazí na jejich strnulost a nejistotu. Celkově je pro ně otcovství těžká cesta.

Neschopnost Vodnářů být dobrý otcem trvá i do pokročilého věku. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Muži narození ve znamení Štíra jsou intenzivní. Tento táta může být vážný, přehnaně přísný a neochotný si hrát. Tito otcové jsou příšerně zvědaví. O svých dětech chtějí vědět všechno, podezírají, pátrají po každém tajemství. Stejně jako nedůvěřují cizím, nevěří moc ani svým dětem. A to bývá při jejich výchově obrovský problém.

