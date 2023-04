Nejhorší tchyně podle horoskopu: Tyhle si nepřejte, synáčka se jen tak nevzdají

Jakmile se vdáte, toužíte mít i hezké vztahy s rodinou svého manžela. To však není možné vždy. Většinou to začne dřív nebo později skřípat s tchyní. Astrologové označili 5 znamení zvěrokruhu, které jsou těmi nejhoršími tchýněmi pod sluncem. Máte takovou?

Panna (23.8. - 22.9.)

Žena Panna vyhrazuje svým dětem velmi zvláštní místo ve svém životě. Chce pro ně vždy to nejlepší. Máte-li tchyni narozenou ve znamení Panny, budete od ní neustále dostávat nějaké rady, samozřejmě dobře míněné, ale nenechá vás na pokoji. Panna je extrémně precizní znamení, takže má tendenci vydávat pokyny, jak by se věci měly dělat, aby vše dopadlo co nejlépe.

Žena v paně jako tchyně? Nenechá vás na pokoji. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je znamení, které má tendenci chtít vše kontrolovat. Často si myslí, že všemu rozumí a že jeho názor je ten jediný správný. Obvykle tyto tchyně poukazují na skutečnost, že mají více zkušeností než vy, a proto mají tendenci vás neustále poučovat. Nejlepší způsob, jak vyjít s tchyní Beranem, je prostě souhlasit a kývat. Netřeba říkat, co si opravdu myslíte, Beran je příliš tvrdohlavý.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Matka Střelec je svému synovi velmi blízká. Když se najednou objevíte vy, jako jeho manželka, tato máma si zoufá a cítí se sama. Koneckonců, tchyně Střelec vidí svou snachu jako rivalku, která jí bere velkou lásku, proto by si s ní měl člověk rozumět. Tím, že pochopí, že neztratí náklonnost svého syna, by se měl váš vztah s ní hodně zlepšit.

Rak (22.6. - 22.7.)

Pokud se vaše tchyně narodila ve znamení Raka, vyzbrojte se veškerou trpělivostí světa, budete ji potřebovat. Ze všech tchyní je jednoznačně nejvlezlejší. Může vám volat i několikrát denně, aby se ujistila, že je její dítě v pořádku, má čisté oblečení a najedlo se. I když mu už bude padesát. Hlavně neztrácejte trpělivost, je nedočkavá a snadno se rozčiluje.

Pokud se vaše tchyně narodila ve znamení Raka, vyzbrojte se veškerou trpělivostí světa. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Pokud jste vyvdaly tchyni narozenou ve znamení Štíra, připravte se na to, že jsou zvědavé, klevetné a kladou příliš mnoho otázek. Většina snach zaujme k takové tchyni odstup, ve skutečnosti však tento postoj situaci jen zhoršuje. Raději se snažte její otravné řeči vydržet a zachovat klid. To prospěje všem a v rodině bude klid.

