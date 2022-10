Jakou nejhorší vlastnost máte podle horoskopu: Tímto ostatním pijete krev

Každý z nás má jistě nějakou vlastnost, na kterou není právě příliš pyšný. Do jisté míry nás ovlivňují hvězdy. Ty zřejmě způsobily, že každé znamení zvěrokruhu má svou nejhorší vlastnost, kterou na něm ostatní nesnášejí.

Beran (21.3. - 20.4.)

Arogance

Když nedostanete to, co chcete, dokážete být tak vzteklí, že je lepší, když se vám ostatní vyhnou. Nemluvě o tom, že existuje jen jeden názor, který stojí za to ctít, a to ten váš, protože jste Beran, a to znamená, že máte vždy pravdu a že o ní není sporu. Nikdy. Jste nejodhodlanějším znamením zvěrokruhu a budete ostatní tak dlouho tlačit tam, kam chcete, až se vám to skutečně podaří. Lidem kolem vás tím však lezete na nervy.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Tvrdohlavost

Máte pověst nejtvrdohlavnějšího znamení zvěrokruhu. Ano, je to pravda, a navíc býváte také nepříjemní. Zatímco si myslíte, že jste zdravě sebevědomí, když si neustále trváte na svém, ve skutečnosti je tato vaše vlastnost dost otravná. Neposloucháte ostatní a nepřijímáte jiné názory. Ostatní vám ustoupí jen proto, abyste jim už dali pokoj.

Tvrdohlavost Býka kvete v každém věku. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Nedůtklivost

Všechny už kolem začíná vyčerpávat, že se stále nemůžete o něčem rozhodnout. Vědí, že se ve vás ukrývají dvě osobnosti, což znamená dvojitý zmatek, dvojité váhání. Ve skutečnosti však nikdy k ráznému rozhodnutí stejně nedojdete a ostatní jen čekají a čekají, zatímco je ignorujete a jste pořádně nedůtkliví a podráždění.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

Faleš

Snažili jste se lidi kolem přesvědčit, že jste ten dokonalý člověk, který se skládá z lásky, světla a pravdomluvnosti za každých okolnost. Pravdou však je, že jste úplně stejní jako ostatní, takže občas taky neříkáte pravdu. Tuhle vaši falešnosti už ostatní prokoukli a leze jim pěkně na nervy.

Lev (23.7. - 22.8.)

Vychloubání

Myslíte si, že jste lepší, než ve skutečnosti jste. Vaše řeči o tom, že jste nejlepší, nejchytřejší, nejvzdělanější a nejkrásnější už leckoho unavují. To, že se zajímáte třeba o umění, z vás ještě nedělé umělce, tak ze sebe nedělejte něco, co nejste.

Lvi to s vychloubáním někdy přehánějí. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Odsuzování



Trápí vás vlastnost, se kterou si nevíte rady. Neustále někoho soudíte a hodnotíte, za což mohou vaše vrozené sklony k puntičkářství. Lidé kolem vás to nesnášejí, takže nakonec všechny od sebe izolujete a hrozí, že ze svého života vyloučíte i ty, kteří vás skutečně milují a mají rádi.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Pasivní agresivita

Neumíte slovy vyjádřit svoje pocity, zejména frustraci, hněv nebo zlobu. Místo toho to dáváte najevo činy, kterými ostatním ubližujete. Můžete být sarkastičtí, falešní, některé váhy si libují i v naschválech, některé dokonce utečou, jen aby se nedostaly do konfliktu. Lidé kolem vás prostě nemohou vystát, že neumíte říct, co máte na mysli.

Na Váhy di dejte pozor. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Být středem pozornosti

Máte prostě všechno jinak, než ostatní… Jste nejpřitažlivější, nejvýstřednější, umíte být pěkně sobečtí, někdy i kapku zlí. Pro lidi kolem vás tato vaše touha být středem pozornosti může být dost otravná. Nesnažte se za každou cenu na sebe upoutat pozornost a zkuste být někdy úplně obyčejní a nenápadní.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Povýšenost

Není nic špatného na tom být v určité momenty v životě sám. Jenže u vás je vaše odmítavost už trochu přes čáru. Odmítáte navazovat přátelské vztahy, nechcete mít kolem sebe lidi, izolujete se i od kolegů v práci, jste prostě solitér. Proč ne, ale netvařte se u toho tak kysele, když se s vámi někdo snaží sblížit. Vaše povýšené chování už lidi kolem vás nebaví.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Potlačování emocí

Každý den, každou hodinu, neustále potlačujete své pocity až jednoho dne pohár přeteče a z vás všechno vyjde ven. Vypadá to, že se snad chcete lidem kolem sebe mstít, když se na ně celou dobu usmíváte, ale uvnitř si o nich myslíte to nejhorší a jednou jim to všechno pěkně naservírujete. O pomstu tady nejde, jste prostě takoví, jenže touto vlastností ničíte svoje vztahy a lidé vás za to nemají rádi. Ubližujete jen sami sobě.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Manipulátor

Rádi mlčíte. To je všechno v pořádku, dokud samozřejmě lidé kolem vás nezjistí důvod. Často se přistihnete, že s lidmi rádi manipulujete. Sklouznete i ke lži a neupřímnému chování, jen abyste dosáhli svého. Prochází vám to většinou dost dlouho, než narazíte na někoho, kdo se vám postaví.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Přecitlivělost

Na první pohled tato vlastnost nemusí patřit mezi ty nejhorší, jenže ve vašem případě už lidem kolem vás leze pěkně na nervy. Projevuje se totiž častým fňukáním a pláčem nad nespravedlností tohoto světa a stěžováním si, jak jsou na vás všichni zlí. Dokud se nevzchopíte a nezačnete se sebou něco dělat, přestanete s obviňováním okolí za to, co se vám v životě děje, budete přicházet o dobré lidi ve svém životě.

Zdroje: www.yourtango.com, timesofindia.indiatimes.com