Jaké jsou vaše nejhorší vlastnosti podle znamení zvěrokruhu? Jste si jich vědomi

Víte, že nejste dokonalí, ale rádi byste zapracovali alespoň na tom, abyste byli co nejméně nesnesitelní. Vaše negativní vlastnosti ovlivňuje to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodili. Podívejte se, jaký špatný povahový rys vám byl dán do vínku a nikdo vám ho už neodpáře.

Existují povahové vlastnosti, které vám byly vesmírem předurčené díky tomu, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodili. Nemůžete je ovlivnit, ale můžete se s nimi naučit žít a hlavně je postupem času obrousit a upravit tak, aby byly co nejméně negativní. Komu je předurčeno být vzteklý a komu zase až příliš empatický?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Nejhorší vlastností Beranů je lenost. Klidně by proleželi dny, týdny, měsíce v posteli s televizí a něčím dobrým na mlsání. Milují nicnedělání a prokrastinaci. Když se mohou v posteli s milovanou osobou proválet celý víkend, jsou úplně nejšťastnější. Žádné velké pracovní či jiné výkony od nich nečekejte.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Nejhorší vlastností Lva je nedočkavost. Lev neumí čekat, vše musí hned mít, umět, ale i vědět. Je schopný otravovat celé hodiny s jednou a tou samou otázkou, dokud mu někdo nedá uspokojivou odpověď. Lvi jsou tak urputilí a tlačí na cíl, až je to mnohdy otravné a nedůstojné.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Nejhorší vlastností Střelců je marnivost. Umí utratit peníze za maličkosti. Potřebují mít všechno, co mají lidé v jejich okruhu známých. Nepřežili by totiž, kdyby se na ně někdo koukal, že jsou něco míň. Kvalitu lidí posuzují podle peněz a nutně potřebují každý blýskavý šperk, který vidí za výlohou zlatnictví.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Nejhorší vlastností Býků je nedochvilnost. Klidně nechají partnera, šéfa, kamarády čekat několik desítek minut s tím, že je to přece úplně v pohodě. Když přijdou v akademické čtvrthodince, lze to považovat za naprostý úspěch. Občas se stane, že něco slíbí a nedorazí vůbec. Naštěstí mají rádi peníze, jinak by nepracovali vůbec.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Nejhorší vlastností Panny je upovídanost. Panna nikdy nezavře pusu a dost často to může lézt na nervy. Člověk chce občas jen sedět, mlčet a rozjímat a ne pořád jen poslouchat stížnosti, rady a názory Panny. Pokud si chcete opravdu odpočinout, nikam s tímto znamením zvěrokruhu nejezděte.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Nejhorší vlastností je pořádkumilovnost. Kozorozi jsou úplně posedlí pořádkem. Milují řád a sterilní čistotu. Vstávají každý den ve čtyři ráno, aby uklidili a vypucovali celý dům či byt od půdy až po sklep. Takhle to dělají každý den a kdyby se jejich rituál nekonal, nejspíš by ani nemohli odejít do zaměstnání. Také nikdy nezvou návštěvy dovnitř do domu, od jara do podzimu se sedí u nich na terase či balkóně.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Nejhorší vlastností Blížence je přelétavost. Blíženec je přelétavý nejen v životě, práci a kamarádstvích, ale i v lásce a vztazích. Příliš věrnosti od něj tak nečekejte. Blíženec není typ, který by se zamiloval a už nikdy se nepodíval na nikoho jiného. Raději se porozhlédněte po klidné a stabilní Rybě.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Nejhorší vlastností Váhy je nudnost. Váhy jsou tak strašně nudné, že se s nimi nikdo nechce bavit, natož s nimi trávit volný čas. Manželství znamená pro Váhy jen papír, kde je napsáno, že spolu bydlí dva. Jinak lásku nechápe. Není pro něj v životě důležitá. Nejdůležitější je pro něj mít klid, pohodu a pohodlí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Nejhorší vlastnost Vodnáře je přehnaná ambicióznost. Je s ní totiž až otravný. Neustále někomu pochlebuje, nikdy není přirozený a pro korunu by si nechal vrtat koleno. Než bude myslet na rodinu, a to včetně svých dětí, vždy se zamyslí, jestli by to nemohlo být prospěšné jemu. Aby se dostal kariérně na vrchol, půjde klidně i přes mrtvoly.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Nejhorší vlastností Raka je hyperaktivita. Nikdy se s ním nenudíte, ale vždy si užijete dobrodružství a adrenalin. Klid a pohodu po jeho boku však nečekejte. Rak nikdy nezahálí a vždy vymyslí nové a nové aktivity. Dovolená s Rakem je plná nezapomenutelných zážitků, ale přijedete ještě servanější, než když jste odjížděli.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Nejhorší vlastností Štírů je přehnaná pečlivost. Vše si desetkrát zkontrolují, prověří a několikrát předělají, než jsou spokojeni s výsledkem. To je činí neuvěřitelně pomalými a nikdo s nimi nechce pracovat, uklízet ani nic řešit. Štírovi se totiž taky nedá nic vysvětlit. Myslí si, že jeho názor je vždy správný a umí vše udělat nejlépe.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Nejhorší vlastností Ryb je laxnost. Nic je nezajímá a nic nechtějí řešit. Pokud se budete muset pro něco rychle rozhodnout, nechtějte poradit po Rybě, nedočkali byste se. Ryby totiž mají na všechno dost času a je dosti otravné čekat, až uznají za vhodné, že nastal. Když se někam jede, Ryba je ten člověk, co si čistí v pyžamu zuby, když zbytek rodiny už sedí v autě.