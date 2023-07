Nejhorší vlastnosti podle znamení. Sedne to i na vás?

Jaká je vaše nejhorší vlastnost? Ověřte si, zda odpovídá té, kterou vám předurčil vesmír. Každému znamení totiž náleží jiná negativní vlastnost, kterou otravuje sebe i okolí. Trefil se náš horoskop do té vaší?

Jste zlí, sobečtí nebo agresivní? Jaká negativní vlastnost je ta, za kterou se stydíte a nejraději byste ji vymazali ze svého života? Náš horoskop vám prozradí, kterou špatnou vlastnost vám předurčily hvězdy. Když se podíváte pravdě do očí, můžete na sobě zapracovat.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Negativní vlastnost Beranů je lenost. Kdyby nebyli tak líní, dokázali by v životě velké věci. Bohužel je jim ale přednější pohodlí, dobré jídlo a sledování seriálů, než aby žili svůj život. Berani si nejraději jen tak někde hoví a nechávají svůj život plynout a neřeší, že by měli myslet na budoucnost. Na to jsou příliš líní a pohodlní.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou neskutečně namyšlení. Myslí si o sobě, že jsou dokonalí a že spolkli všechnu moudrost světa. Jejich život je postaven pouze na vyhrávání a překonávání ostatních. Nikdy si nepřiznají, že nemají v něčem pravdu. Jsou prostě ve svých očích dokonalí. Jejich namyšlenost pije mnoha lidem krev a přišli kvůli ní i o spoustu přátel.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou lakomí, pro korunu by si nechali vrtat koleno. Celý život jen spoří a závidí těm, co si své peníze užívají. Nejhorší na tom je, že Střelec by to mohl dělat taky, ale je tak lakomý, že mu vadí utrácet peníze i za sebe a svou rodinu. Radši bude sedět na milionech v bance a dovolenou trávit v panelákovém bytě na sídlišti.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Nejhorší vlastností Býka je ufňukanost. Býk se neustále jen lituje a fňuká. Nic není dost dobré, všechno je problém a všichni se zase spikli proti němu. Není nic horšího, než když vám Býk neustále fňuká a vyžaduje pozornost, opečovávání a chlácholení. Nikoho to nemůže stále bavit, proto jsou pak na tyto lidi kamarádi už alergičtí.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Ač se to na první pohled nemusí zdát, Panny jsou falešné a neupřímné. Sice vám do očí všechno odkývou, pochválí, budou s vámi souhlasit, ale za rohem se vyjádří přesně opačně. Také dělají často nesváry mezi přáteli a chtějí, aby se rozhádali. Panna pak všechno zapře a je za tu dobrou. Pozor tedy na ni, první dojem někdy klame a u Panny dvojnásob.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Nejhorší vlastností Kozorohů je tvrdohlavost. Když si osoba v tomto znamení něco usmyslí, prostě to tak bude, i kdyby to byl ten největší nesmysl na světě. Nemá cenu mu oponovat, se zlou se potážete. Kozoroh zahnaný do kouta útočí, a to velmi nehezky! Raději si tedy myslete svoje a umíněného Kozoroha obejděte obloukem.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou emočně labilní, tudíž je všechno, co uděláte, buď rozpláče štěstím, anebo smutkem. Blíženci jsou schopni změnit svou náladu ze vteřiny na vteřinu a vy tak nevíte, zda se budou smát nebo plakat. Život po jejich boku je tak jeden velký emotivní kolotoč, ze kterého budete chtít co nejdříve vystoupit.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Špatná vlastnost lidí ve znamení Váhy je závist. Váha závidí vše, co vidí u ostatních a je jedno, jestli jsou to blízcí nebo cizí lidé. Také umí perfektně ukazovat, že je skvělá osobnost, ale přitom je pěkně prohnilá. Není nic horšího, než když začne Váha závidět. Pak se mějte na pozoru, bude vám škodit, pomlouvat vás a v neposlední řadě udělá vše pro to, aby byla lepší než vy.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Nejhorší vlastnost, kterou Vodnář disponuje, je nepořádnost. Jeho byt je jako smetiště a Vodnář si v něm spokojeně žije. Všude se mu válí poházené věci a panuje chaos. Vodnář si v něm ale libuje a nějaký řád a pořádek odmítá, což je dost otravné pro jeho okolí. Když se s ním totiž na něčem domluvíte, nikdy si nemůžete být jisti, že to splní.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou extrémně nedochvilní, což je někdy naprosto k nesnesení. Nedělají to schválně, ale i když se sebevíc snaží, vždy stejně přijdou pozdě. Mají nastavené hodiny i hodinky o několik minut dopředu, aby vše stihli, začínají s přípravami mnohem dříve, připraví si vše, aby to běželo jako na drátkách, ale nakonec to stejně nevyjde a oni nebudou na místě na čas.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři neustále mluví. Žvaní všude a za jakýchkoliv okolností. Nejhorší je, že mluví, i když k tématu nemají co říct. To bývá dost často trapné a vy se tak za ně budete stydět. Zvažte tedy, kam s lidmi narozenými v tomto znamení vyrazíte. Navíc se smiřte s tím, že Štíry vaše trable nezajímají a stejně vás nepustí ke slovu, abyste se svěřili.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby působí jako ledové královny a nikoho si jen tak nepustí k tělu. Jsou odměřené, přísné a nekontaktní. Občas působí až znuděně, tudíž vás jejich společnost vysloveně otravuje. Ryby jsou přecitlivělé, všechno je nadchne, nebo rozpláče. Jsou to osoby, které si žijí ve svém vysněném světě. Oporu u nich tedy příliš nehledejte.