Znamení zvěrokruhu, s nimiž jsou jen problémy. Těmto ženám se vyhněte obloukem

Někteří lidé jsou doslova magnetem na problémy. Schopnost přitahovat trable ovlivňují hvězdy. Které ženy a jejich znamení zvěrokruhu patří mezi největší potížistky?

Býk (21.4. – 21.5.)

Ženy v Býku zrozené přitahují problémy snad všude a za všech okolností. Pravdou je, že Býci jsou extrémně kritičtí lidé, a to především k životům druhých. To bývá často důvod k problémům, protože si svoje soudy Býci nenechávají pro sebe, ale říkají je nahlas a druhým do očí. Bohužel často tím neutečou ani kritice těch druhých, a to pak začnou opravdu zuřit tak, jak to jen Býci umí.

Lev (23.7. – 22.8.)

Pokud jste si mysleli, že ženy narozené ve znamení Lva patří mezi líné a bezproblémové kočičky, jste na omylu. Tyto ženy mají tendence dělat problémy z jednoho prostého důvodu – chtějí být vždy středem pozornosti. Věří, že se kolem nich točí svět a když najednou tento pocit nemají, začnou vyvádět lví silou. Není nic horšího, než problém, který vznikl z pýchy a arogance.

Pýcha a arogance bohužel provází znamení Lva. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. – 22.7.)

Asi se vám nechce věřit, že ženy Raci patří mezi potížistky, ale je tomu tak. Raci totiž mají tendence vyjadřovat to, co chtějí, poměrně přímým způsobem, a to bývá často problém. Navíc nikdy neudělají to, co dělat nechtějí. Pokud je k tomu někdo nutí, musí si vyslechnout miliony důvodů, proč to nejde. Rak dělá problémy úplně zbytečně.

Beran (21.3. – 20.4.)

Ženy narozené ve znamení Berana zbožňují drby. Rády je poslouchají, rády je roznášejí a úplně nejraději je vymýšlejí. Z maličkosti dokáží udělat problém toho největšího kalibru, což jim přináší nemalé potíže.

V drbech si Berani libují. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Blíženci sice patří do žebříčku nejproblematičtějších znamení, ale není to s nimi zase tak špatné. I když ženy v tomto znamení vytvoří problém, většinou ho díky jejich rozpolcené povaze dokáží rychle vyžehlit nebo nějak vyřešit. Není to však s nimi vůbec jednoduché.

Zdroje: www.chedonna.it, timesofindia.indiatimes.com