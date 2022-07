Znamení horoskopu, která vám do života přinesou chaos a zkázu

Složité životní situace řeší někteří klidně a dávají si čas na posouzení celého problému. Jsou však lidé opační, kteří se prostě probudí a zvolí chaos. Rozdíl v přístupu je spojen s hvězdami a znamením, kdy jste se narodili. Jaká znamení patří mezi rozené chaotiky?

Štír (22.10. - 21.11.)

Štír patří mezi nejchaotičtější znamení. Tito potížisté nejen, že rádi chaos způsobují, ale také chce, abyste věděli, že ho doslova zbožňují. Milovat chaos a přinášet ho lidem je to, co můžete od Štíra očekávat kdykoli. Ano, jsou velmi chytří a velmi milující, ale jsou to nejhorší manipulátoři na zemi a dělají to pomocí lží, svádění či slibů bohatství... A kde vytvářejí nejhorší chaos? U lidí, kteří se do nich zamilují, protože je jim jedno, že za sebou nechávají zlomená srdce. Tomuto znamení vládne Mars, Bůh války, takže si na ně dejte pozor a také nikdy nezapomínejte na jedovatý ocásek, který mají štíři vždy připravený.

Beran (21.3. - 19. 4.)

Ohniví Berani jsou jako hurikán. Jsou to spontánní bytosti, které milují zábavu, mají spoustu přebytečné energie, což může být pro některé osoby až obtěžující. Berani rádi vášnivě debatují, líbí se jim provokovat ostatní, jen aby se dav dostal do varu. Pokud někde vznikne vřava, Berany pravděpodobně najdete někde uprostřed. Berani si prostě libují tam, kde většina lidí váhá, že způsobí zmatek.

Střelec (22.11.- 21.12.)

Lidé narození ve znamení Střelce mají zatraceně neodolatelné kouzlo a přátelskou povahu. Velkým problémem tohoto ohnivého znamení je však to, že se snadno nudí, takže jsou náchylní k vytváření potíží i tam, kde by je nikdo nečekal. Tito lučištníci se dokáží trefit tam, kam právě potřebují. Chaos dokáží vytvořit velice rychle, ale nelibují si v něm, nechají v něm ostatní a rychle prchají pryč. Může se zdát, že patří mezi šťastné dobrodruhy, ale ve skutečnosti se jim v disharmonii příliš nedaří.



Býk (20. 4. - 20.5.)

Posmívat se klidnému Býkovi není nikdy dobrý nápad a platí to i u lidí, kteří se v tomto znamení narodili. Jakmile ho vyprovokujete, připravte se na zkázu, kterou svými činy vyvolá a bude v chaosu pokračovat tak dlouho, dokud nebudou mít pocit, že jste svou chybu pochopili. Býci mají pověst pohodových a trpělivých lidí, ale netestujte je. Hodně dobře si rozmyslete, než se s nimi začnete hádat.



