Největší hrubiáni zvěrokruhu. Nikdy nejdou pro urážku daleko. Znáte takové lidi?

Zcela jistě jste ve svém životě narazili na někoho, kdo byl příliš hrubý. Nebo takového člověka máte ve svém okolí. Pokud vás mrzí jeho krutá upřímnost a urážky, vězte, že za to možná může jejich horoskop. Nabízíme seznam nejhrubějších znamení zvěrokruhu, možná je ten dotyčný mezi nimi.

Beran (21.3. - 20.4.)

Víte, kdo vyhrává první cenu jako nejhrubější znamení zvěrokruhu? Ano, je to Beran. Tito lidé jsou známí svou přímostí, vše řeknou tak, jak si myslí, byť je to jakkoli kruté. Neberou si servítky. Berani jsou odvážní, stateční a sebevědomí lidé, někdy však mohou působit trochu agresivně a panovačně.

Jsou zcela upřímní, i když to druhým ublíží, stojí si prostě za svým a díky tomu mohou působit drsně. Nevadí jim, že kvůli své upřímnosti ztratí některé lidi kolem sebe, protože vědí, že opravdoví přátelé je berou takové, jací jsou. Pod jejich silným a hrubým zevnějškem se však skrývá velké srdce a smysl pro humor.

Beran bývá často hrubý a někdy i agresivní. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lidé ve znamení Střelce obsadili druhé místo v tomto žebříčku. Tito rozevlátí dobrodruzi, kteří nesmí nikde chybět, si nedělají starosti s tím, zda někoho urazí nebo ne. Je jim to jedno. Pokud si podle nich někdo zaslouží hrubé chování, předvedou mu ho s plnou parádou.

Střelci jsou známí svou přímostí a umí být pěkně drsní. Vždy mají názor a pevně si za ním stojí. Nechtějí ztrácet čas diskuzemi a dohadováním. Jejich čas je drahý, a tak jsou raději hrubí a drzí, jen aby se nezapletli do nějakých malicherných hádek. Díky takovému chování jsou rychle všechny diskuze u konce. Když jsou v pohodě, poznáte i jejich zábavnou a dobrodružnou povahu. Nebudete se s nimi nikdy nudit.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Upovídané znamení, které nesmí u ničeho chybět. To jsou Blíženci. Rádi debatují a diskutují, a tak není moc velkým překvapením, že dokáží být i pěkně hrubí. Moc si věci předem nepromýšlejí, platí u nich, co na srdci, to na jazyku, a tak často pronášejí netaktní komentáře a bývají velmi nezdvořilí.

Za všechno může jejich impulzivita a tvrdohlavost, navíc chtějí být neustále mezi lidmi, což zvyšuje riziko, že někde někoho urazí. Stává se to poměrně často, ale Blíženci si to vůbec neuvědomují. Jinak jsou Blíženci otevření a i přes svou občasnou hrubost bývají velmi loajální přátelé.

Blíženci se dostávají do konfliktů i v práci. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářova hrubost pramení z jeho extrémní rezervovanosti odstupu od druhých. Často působí lhostejně a bez zájmu. Přitom nejde o to, že by je okolní dění nebo momentální situace nezajímaly, jen mají často mysl jinde. Reagují pak podrážděně, hrubě, ale vůbec si to neuvědomují.

Vodnáři bývají také poměrně vzpurní a nezávislí. Ti, kteří je neznají, mohou jejich chování vnímat jako hodně hrubé. Jenže Vodnáři mají velké srdce a dobré úmysly. Touží po lepším světě a vždy se postaví za to, co je podle nich správné, i kdyby to znamenalo být označen za hrubiána a nevychovance.

