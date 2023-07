Nejinteligentnější ženy horoskopu: Tyto jsou skutečně přirozeně chytré!

Toužíte po ženě, která vám nebude dělat ostudu, bude umět mluvit a její přehled vás oslní? Pak byste se měli zaměřit na následující znamení, v těch se totiž rodí ty nejinteligentnější a nejmoudřejší ženy.

Chcete-li mít po svém boku ta nejinteligentnější znamení zvěrokruhu, měli byste si přečíst následující horoskop, který vám prozradí, která to jsou. Není nic příjemnějšího, než randit se ženou, která je chytrá, vtipná, krásná a ještě má přehled. Jak takové znamení sbalit?

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Nejinteligentnější ženou horoskopu je bezesporu ta ve znamení Střelce. Tyto ženy jsou nejen krásné, ale také přirozeně chytré a navíc přesně ví, co a v jaké situaci mají říct. Nikdy se s nimi nenudíte, umí totiž poutavě mluvit o mnoha různých tématech. Je jedno, jestli se jedná o politiku, přírodu, jídlo nebo cestování. Střelkyně prostě ví, jak zaujmout.

Máte tedy velkou šanci najít s ní společné téma, má totiž opravdový přehled a umí si povídat téměř o všem. Tyto ženy jsou navíc velmi štědré a ochotné. Pokud tedy potřebujete s něčím pomoci nebo poradit, nebojte se Střelkyni požádat o radu. Bude vám vždy nápomocna a nebude za to nic očekávat. Její inteligenci a dobrotu tak můžete využít ke svému prospěchu.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka milují studium a sebevzdělávání. Jsou navíc velmi ctižádostivé a ambiciózní, tudíž před žádnou překážkou neskloní hlavu a vždy ji s hrdostí sobě vlastní překonají. Škola jim nedělá žádné problémy. Jsou přirozeně inteligentní a učivo jim snadno leze do hlavy. Před zkouškami se nestresují, ví, že je dají levou zadní. A tak to vždy opravdu je!

Po ukončení studia se ženy v tomto znamení chtějí vzdělávat dále, proto navštěvují nejrůznější semináře a přednášky, které jim rozšiřují obzory. Ani jejich zaměstnání nemůže být stereotyp, to by nepřežily. Dělají většinou ve výzkumu, lékařství, vědě či takových oborech, kde může plně vyniknout jejich inteligence a chuť do práce.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou přirozeně chytré, proto je škola příliš nezajímá. Mají tak maximálně maturitu a pak se raději zaměří na to, co je doopravdy zajímá. To téma pak nastudují k dokonalosti. Ví o něm naprosto vše a na ničem je nenachytáte. Tyto ženy si rády dokazují, že umí odpovědět na každou otázku. Nevychloubají se záměrně, ale vnitřně jim to dělá velmi dobře.

Ženy v tomto znamení se rády cítí středem pozornosti. Často je tedy potkáte, jak zapáleně přednáší na přednáškách na témata, která je zajímají. Jsou posedlé ekologií, životním prostředí a přírodou. Nejí maso a chrání zvířata. Mají pro to milión různých argumentů, které jsou natolik inteligentní, že díky nim umí namotivovat i další lidi.