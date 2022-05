Která jsou nejinteligentnější znamení podle horoskopu: Patříte mezi ně?

Některá znamení jsou inteligentní méně a některá naopak více. Patříte mezi ty, kteří ve škole excelovali, anebo jste prolézali s odřenýma ušima? Podívejte se, na co máte v životě vlohy a neztrácejte čas ostatními zbytečnostmi.

Všichni lidé nejsou stejně inteligentní. Jejich dávka moudrosti a bystrosti se do jisté míry ani nedá ovlivnit. Je dána znamením, ve kterém se narodili. Každé znamení zvěrokruhu má své jedinečné vlohy a předpoklady.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani nejsou příliš velcí myslitelé, ale zase jim jdou manuální práce. Pokud tedy nehledáte intelektuála, se kterým budete po večerech probírat politickou situaci, ale chlapa, který bude vaše bydlení zvelebovat ve všech volných chvílích, je pro vás Beran to pravé znamení.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou velmi inteligentní a navíc velmi ambiciózní, což se projevuje na jejich životních postojích. Nespokojí se s minimem, ale vždy dosáhnou maxima. Nebojí se riskovat, protože mají vždy štěstí. Navíc přemýšlí o krok dál, což jim značně usnadňuje život.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec si umí vše dokonale spočítat. Je skvělý na matematiku, ale humanitní předměty mu nikdy moc nešly. Nejraději počítá zisky a peníze, to je jeho velký koníček. Investuje velké částky a vždy má vše perfektně propočítané.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by klidně mohli být raketoví inženýři nebo jaderní fyzici. Jsou velmi inteligentní, ale také velmi líní, což jim brání v kariéře. Raději mají nějakou dobře placenou práci v nadnárodní firmě, než aby projevili vlastní iniciativu a šli s kůží na trh. Často stojí raději ve stínu.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou velmi všestranné, proto je radost s nimi vést diskuzi. Panny si o všem, co je zajímá, vždy zjistí co nejvíce informací. Pak se rády pouští do hlubokých debat. Pozor, jsou opravdu vybaveni spoustou argumentů, jen tak si na ně nepřijdete.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Nikdy nepodceňujte bystrost Kozorohů. Myslíte si, že nevnímají, ale ví naprosto všechno. Také se rychle učí a patří mezi nejsvědomitější zaměstnance. Tíhnou ke zvířatům a mají rádi vesmír. Hodně si o něm čtou a sledují dokumenty.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou velmi inteligentní znamení, které má navíc dar výřečnosti, vždy se tedy vymluví z každé situace. I když něco pokazí, nikdy se to nikdo nedozví, protože Blíženci všechny přemluví k tomu, že to tak mělo být. Ve vztahu však tato vlastnost příliš oblíbená není, nikdy totiž nevíte, kdy vám partner lže a kdy mluví pravdu.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy sice většinou mívají pouze základní vzdělání a příliš vysoké IQ nemají, baví je ale jiné věci. Příliš s nimi nepořešíte finanční krizi, válku na Ukrajině ani vysokou inflaci, ale zase vám vymalují byt, vyrobí kuchyň či postaví novou zeď. Rozhodně to tedy jsou lidé, kteří něco umí a jsou ve svém oboru velmi dobří.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři patří mezi nejchytřejší znamení zvěrokruhu. Jsou klidní, tišší, rozvážní a mají logické myšlení. Rádi sledují dokumenty a čtou noviny, kde se denně dozvídají informace z celého světa. Mají také dobrou paměť, většinu toho, co si přečtou, si pamatují a mohou to posílat dál. Často pracují v médiích na pozici reportérů či zprávařů.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci nenávidí matematiku, jsou z ní při studiu přímo zoufalí. Umí ale skvěle český jazyk, literaturu a dějepis, tudíž jim učitelé vždy něco málo prominou a výsledná známka z matematiky není tak příšerná, jak se na první pohled zdá. Raci jsou navíc velmi milí a hodní lidé, mají tedy spoustu kamarádů a lidé jsou rádi v jejich společnosti.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou jasnou volbou pro přednášky o ekologii. Sledují životní prostředí, míru globálního oteplování a umí vše důsledně vysvětlit lidem, kteří této problematice příliš nerozumí. Chcete li tedy něco dozvědět, zeptejte se Štíra. Když si nebudete něčím jisti, také jděte za ním. Vše vám potvrdí, anebo vyvrátí a hlavně vás naučí chápat souvislosti.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby žijí ve světě fantazie. Jsou to velmi chytré bytosti s velkou představivostí, ale jelikož jsou samotáři, nechávají si své vědomosti, nápady a inovace pro sebe. Jejich vnitřní život je velmi pestrý, na veřejnosti to ale vypadá, že jejich život jedna velká nuda. Nenechte se mást, Ryby opravdu ví, co dělají.