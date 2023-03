Nejkrásnější blázni podle horoskopu. Ostatní jim nerozumí, není to jejich chyba

Existují lidé, kteří jsou potrhlí, vtipní, bezprostřední a z ničeho si nic nedělají. Svůj vliv na to má i horoskop. Většinou patří mezi ta znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ti nejkrásnější blázni na světě, díky kterým je svět veselejším a hezčím místem. Patří mezi ně i vaše znamení?

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci si z ničeho nedělají hlavu. Jejich život je jedno velké dobrodružství a rozhodně se s nimi nebudete nudit. Nudu totiž vysloveně nesnáší, takže zapomeňte na posedávání u televize a mlsání brambůrek. Blíženci jsou takové dospělé děti. Nemají žádný pud sebezáchovy, takže o ně budete mít nejednou pořádný strach.

Když ale Blížence požádáte, ať ubere, nesetkáte se s pochopením. Bohužel se naštve, že jeho stylu života nerozumíte, nechápe to. Jenže vy zase nechápete, jak může žít takto svobodomyslně. Ideálním řešením pro obě strany je nerýpat a obohatit se z života toho druhého. Dá vám to do života větší nadhled a pohodu.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhám přijde všechno neustále k smíchu. Řeší smíchem i starosti, problémy či smutek. Pro mnoho lidí je to divné a nechápou to. Přijde jim, že si Váhy dělají ze všeho legraci a občas, že se vážným tématům přímo vysmívají. Není to ale tak, Váhy prostě smíchem řeší každou situaci, a to smutnou i veselou, jde o jejich obranný mechanismus.

Pokud se tedy také smějete rádi a všemu, je přátelství nebo vztah s Váhou ideální. Pokud jste ale distingovaní, akurátní a máte rádi řád a pořádek, tak na Váhy zapomeňte. Jen byste se s nimi hádali, nemáte totiž vůbec stejné životní hodnoty. Konzervativním lidem totiž Váhy připadají jako blázni bez vychování.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři si z ničeho nic nedělají. Jsou to éterické bytosti, kterým je všechno fuk. Problémy, úkoly, povinnosti, pravidla - kašlou úplně na všechno. A vy se buď připojíte do jejich bláznivého stylu života, anebo se jim vyhýbejte obloukem. Jsou to totiž blázni, kteří pravidla nikdy dodržovat nebudou.

Vodnáři také často a rádi mluví. Svými vtípky baví okolí a je s nimi velká legrace. Když po nich však něco chcete nebo potřebujete, aby Vodnář dodržel nějakou úmluvu, se zlou se potážete. Toto znamení na nějaký slib během chvilky zapomene a zase si jede to svoje. Zlobit se na Vodnáře nemůžete, je prostě takový a nic s tím neuděláte.