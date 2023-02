Nejkrásnější muži podle horoskopu: Máte doma jednoho z nich?

Otáčí se za vaším partnerem ženy na ulici? Chtějí si s ním na večírku povídat všechny dámy a je jedno, jestli jsou zadané nebo ne? Možná totiž vaše polovička patří mezi ta znamení, ve kterých se rodí ti nejkrásnější muži. Náš horoskop vám prozradí, jaká to jsou.

Zamilovala jste se do svého partnera na první pohled? Myslíte si nejen vy, ale i vaše okolí, že je extrémně pohledný? Možná patří mezi ta znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí nejvíce krasavců, kteří si umí omotat každou ženu kolem prstu.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani bývají katalogoví krasavci, kteří jsou navíc pěkní svůdníci, čímž si získávají srdce každé ženy, po které zatouží. Nečekejte však od nich věrnost, jejich srdce je otevřené všem. Nevidí na tom nic zlého, prostě umí milovat několik osob zároveň. Nesnažte se Berany měnit, nepodaří se vám. Ušetříte si tak zbytečný stres, nervy a zklamání. Berani jsou prostě natolik krásní, že by byl hřích, aby patřili jen jedné ženě.

Berani jsou navíc sebevědomí a jejich sebedůvěra je pro ženy velmi přitažlivá. Když tedy Beran vystoupí na veřejnosti, působí dokonale, je upravený a ví, o čem mluví. Pokud ho tedy chcete za partnera, nechte ho žít podle svého, neměňte ho a připravte si notnou dávku tolerance, budete ji potřebovat. Když to vydržíte, budete mít po boku muže, kterého vám budou závidět všechny ženy.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou od přírody lovci a toho zneužívají i ve svém milostném životě. Uloví každou kořist, na kterou jejich zrak padne. Často to bývají krasavci se silným svalnatým tělem, na které je radost se dívat. Lvi se také rádi vystavují, čekají obdiv, který se jim dostane.

Velkou nevýhodou pohledného Lva bývá jeho arogance a sebevědomí. Chová se a jedná se všemi, jako by byli něco méně než on, cítí se být lepšími lidmi a dávají to okázale najevo. Někdy je to nepříjemné, hlavně muži to špatně nesou. Často tak dochází k třenicím a Lev bohužel nejde daleko ani pro ránu. Většinou ji má pořádnou, v posilovně je totiž jako doma. Raději se s ním tedy nepouštějte do křížku.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou milovníci luxusu a pohodlí a podle toho také vypadají. Dbají o sebe, používají drahou kosmetiku a sledují módní trendy. Jsou v koupelně klidně hodiny, a i té nejdůslednější ženě připadá jejich péče o sama sebe přehnaná. Jim to ale nevadí a ne své zkrášlující rituály si nedají sáhnout. Jsou tedy vždy jako ze žurnálu a na nějakou dovolenou pod stanem můžete po jejich boku rychle zapomenout.

Střelci jsou tak trochu narcisové, pokud tedy nemáte rádi příliš sebestředné a zženštilé typy mužů, raději se jimi neobklopujte. Toto znamení také touží po častých pochvalách a ódách na jeho krásu a bezchybnost. Je rád středem pozornosti a miluje pocit, že je nenahraditelný a jedinečný.