Nejlabilnější ženská znamení. Kdo má největší sklony k depresím a poruchám?

Patříte mezi věčně vysmáté ženy, které si z ničeho nedělají hlavu, anebo jste spíš ten typ, co se hroutí, propadá depresím a je často smutný? Pokud patříte mezi psychicky labilní jedince, kteří se často utápí v slzách, pak za to možná může vaše znamení zvěrokruhu. Podívejte se, která mají sklony k depresím!

Na každého z nás občas padne smutek, špatná nálada a pocit, že náš život nemá smysl. Jistá znamení však přináší ženám vlastnosti, kvůli nimž jsou abnormálně nešťastné, mají deprese a neumí se radovat ze života. Která čtyři znamení jsou na tom s psychikou nejhůře?

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou většinou tiché a ustrašené bytosti, které neumí nic jiného, než plakat a litovat se. Většinou to však není ani třeba. Vždyť přece to, že se vám nepovede oběd nebo rozbijete talíř, není důvod k tomu být nešťastná a proplakat celý den. Ženy ve znamení Štíra navíc nemají žádné sebevědomí, tudíž si s nimi partner může dělat, co chce. Kam je postavíš, tam je najdeš.

Ani v rodině nemají ženy v tomto znamení žádné slovo, ani po něm netouží. Bezmezně oddaně vykonávají, co po nich muž a děti chtějí. Samy si utrhnou od pusy, hlavně aby byly jejich blízcí šťastní. Smutné však je, že jim jejich obětavost nikdo nevrací. Jim je to samozřejmě líto, ale nikdy nedají nic najevo a raději vnitřně trpí, že si jich nikdo neváží.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou jasným příkladem toho, jak se neustále z něčeho hroutit. Ať přijde jakýkoliv problém, Ryba se hroutí. Neumí nic vyřešit, ani hledat kompromisy či alternativy, aby vše dopadlo dobře. Raději se už dopředu zhroutí z toho, že je vše špatně a nic se jim nedaří. Ryba se umí vypsychnout až do takového stavu, že nejí, nereaguje a sedí sama někde v koutě a pláče.

Ryby mají často problémy ve vztazích, neumí totiž projevovat své city a partnerovi se tedy často zdá, že k němu žena ve znamení Ryb nic necítí a že jí je všechno jedno. Opak je pravdou, Ryba většinou velmi miluje, ale stydí se své city dávat najevo a raději vždy stojí opodál, čímž působí nezaujatě a že ji nic nebaví.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva patří také mezi nejlabilnější znamení, ale dá se s nimi pracovat, protože si to uvědomují. Vědí, že mají problémy se s tím někomu otevřít, že se neustále něčeho bojí a nic se jim nezdá dost dobré. Lvice se velmi podceňují. Když ale včas vyhledají odbornou pomoc, většinou se za nějaký čas vše zlepší a ze Lvice se stane žena, která se snaží mít se ráda.

Ženy Lvice mají velký strach ze smrti a nemocí. Ať už jde třeba jen o nachlazení, jsou úplně vyřízené, s teplotou okamžitě jedou na pohotovost. Vždy se potřebují poradit se specialistou, aby se jim ulevilo.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců se často utápí v slzách. Rozbrečí je totiž všechno. Ať už se jedná o film, seriál, reportáž o týraných zvířátkách v televizi, nedejbože o nemocných dětech. Žena Blíženec vše prožívá, jako by se to dělo jí. Neustále přispívá na nějaké záchranářské organizace a podporuje ukrajinské rodiny prchající před válkou. Na tom by nebylo nic zlého, kdyby měla sama dost. Občas pak kvůli své přehnané dobrotě nemá skoro co do pusy.

Blíženci jsou emočně labilní až do té míry, že se s nimi nechce nikdo kamarádit. Nikoho už totiž nebaví poslouchat neustálé nářky, negace a truchlení nad všemi bezbrannými lidmi světa. Lidé se chtějí bavit, každý má svých problémů dost a je tedy důležité umět se radovat ze života. Na tom by měly Blíženkyně ještě zapracovat.