Nejlakomější muži podle znamení: Snad nemáte takovou držgrešli doma

Přijde vám, že vás partner drží zkrátka a že si nemůžete nic koupit, aniž by k tomu neměl milión připomínek? Pak je možné, že patří mezi největší lakomce zvěrokruhu. Náš horoskop vám prozradí, kterým znamením se vyhnout!

Už jste si několikrát všimli, že když se jedná o peníze, stane se z vašeho manžela či přítele chrt, který se snaží na všem a za každé situace ušetřit? Pak nejspíš patří mezi následující tři znamení, ve kterých se rodí ty největší držgrešle.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by si pro korunu nechaly vrtat koleno. Muži v tomto znamení se totiž řídí heslem - korunka ke korunce. Jsou spořiví a vyplatí se jim to. Neberou žádné závratné částky, ale protože jsou přehnaně šetřiví, mohou si nakonec dovolit vše, co si usmyslí. Aby si mohly koupit něco lepšího než třeba jejich soused nebo kolega, umí se klidně i na dlouhou dobu uskromnit.

Stojí jim to za ten pocit, že mají něco nejlepšího. Pak zase skrblí na něco dalšího. Žádné dárky ani pozornosti od nich tak nečekejte. Budou stále jen šetřit na to, aby někoho trumfly. Váhy nezměníte, pokud to tedy nemáte stejně nastavené jako ony, tak na ně raději zapomeňte.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou neuvěřitelné držgrešle, které sedí na penězích a nic nedopřejí sobě ani ostatním. Raději bydlí v nemoderním bytě s umakartovým jádrem, jezdí starým autem a jí levné potraviny, protože prostě potřebují šetřit. Nepřipadá jim divné, že za nic ty peníze neutrácí. Mají je pro každý případ a vysloveně je vzrušuje myšlenka takové částky na účtu. Nechtějí na ni sahat!

Když už musí větší částku ze svých naspořených peněz utratit, například za opravu auta, nový spotřebič nebo třeba na dárky dětem, je jim z toho doslova fyzicky zle a hned začnou šetřit, aby vzniklou díru znovu zaplnili. Dokud se jim to nepodaří, jsou nervózní a není s nimi rozumná řeč. Život po jejich boku vůbec není snadný a není moc lidí, kteří se jim umí přizpůsobit.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Mysleli jste si, že budete s partnerem prožívat luxusní dovolené, wellness, drahé restaurace a vybrané jídlo, protože rozhodně nepatří mezi chudáky? Nakonec se z něj ale vyklubala držgrešle, která od vás chce půlku peněz i za nákup toaleťáku do společné domácnosti. Pak si buďte jisti, že to už se nezmění a raději byste se měli mít na pozoru.

Máte-li ten názor, že muž by měl být živitelem rodiny a očekáváte rozmazlování, dárečky a pozornost, pak na Raka může zapomenout. Po jeho boku se budete muset uskromnit a z toho mála, co si dopřejete společně, vždy ještě zaplatíte půlku. Společný účet neexistuje, přece se nedozvíte, kolik má tenhle spořílek nasysleno a přitom si stejně hraje na chudinku.