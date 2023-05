Nejlaskavější znamení zvěrokruhu: Z těchto žen září dobrota na dálku

Jaká jste žena a jak vás vidí okolí? Možná máte to štěstí, že patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, v nichž se rodí ty nejlaskavější ženy na světě. Následující horoskop vám prozradí, která to jsou.

Někdo je od přírody dobrák a to často až takový, že je mu příjemnější, když se mají ostatní lidé lépe než on. Neumí ubližovat a pro ostatní by se rozdal. Která znamení zvěrokruhu patří mezi ta nejlaskavější?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi mají na první pohled drsnou schránku, za kterou je ale skryto to nejlaskavější srdce. Pokud si ženy ve znamení Lva někoho pustí do života, pak ho ochraňují, brání a vždy stojí po jeho boku. Kdykoliv má kdokoliv z okolí ženy ve Lvu problém, může se na ni obrátit a může si být jist, že pokud to půjde, jeho přání nikdy nezůstane nevyslyšeno.

Lvice jsou každý den připraveny přispěchat na pomoc a hájit si svou smečku. Milují děti, tudíž jsou i skvělými matkami. Jediné, co by se jim dalo trochu vyčíst, je to, že své děti rozmazlují a přehnaně opečovávají. Mají to ale prostě v povaze, dobrota u nich převažuje nad vším. Když po nich někdo něco chce a ony mu to mohou dát, vždy to udělají.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou dobračky už od pohledu. Jsou to takové ty ženy hospodyňky, které chtějí, aby se měli všichni jejich blízcí dobře. Žijí pro rodinu a pro své děti by se rozdaly. Nic jim není zatěžko, když vědí, že tím někomu pomohou. Klidně si utrhnou z vlastního prospěchu, jen aby se lidé kolem nich také usmívali.

Mají neskutečně pozitivní energii, kterou přenášejí na své okolí, proto s nimi chcete trávit volný čas. Nic neřeší, nehodnotí a nikdy vás neodsoudí. Raději vám připraví něco dobrého k jídlu a zahrnou vás nekonečnou láskou a pochopením. Tyto ženy jsou andělskými bytostmi, které chrání své blízké, jak to jen jde.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka většinou patří mezi vysoce postavené manažerky s velkým příjmem. V soukromém životě jsou ale velmi dobrotivé. Věnují se charitativní činnosti a pravidelně přispívají na nejrůznější dobročinné aktivity. Milují zvířátka, takže ani zvířecí útulky jim nejsou cizí. Pravidelně je zásobují granulemi a pamlsky.

Ženy ve znamení Býka také nejsou vůbec lakomé vůči svým blízkým. I ti si díky nim žijí na vysoké noze. Ženy v tomto znamení mají rády, když jsou šťastni všichni kolem nich. To si pak ten pocit užívají a radují se spolu s nimi. Řídí se heslem, k čemu by jim bylo jejich bohatství, kdyby si ho neměly s kým užít.