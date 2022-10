Nejláskyplnější znamení zvěrokruhu: Tyto ženy jsou štěstím pro každého v okolí

Existují ženy, jejichž přítomnost je vám příjemná v každé situaci. Tyto ženy jsou totiž krásné, chytré, empatické a charismatické. Když s nimi trávíte čas, máte jistotu, že vás nikde neztrapní, ani že bude nuda. Podívejte se, která znamení patří mezi ty nejlaskavější ženy pod sluncem.

Chcete mít po svém boku ženu chytrou, krásnou, pracovitou, charismatickou a rozhodně ne nudnou? Pak si vyberte jedno z následujících znamení a nemůžete šlápnout vedle. Není totiž nic snazšího, než si najít osudovou polovičku podle horoskopu!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou milé, hodné a empatické. Jejich životní heslo je, že by se pro druhé rozkrájely. Pokud máte také srdce na pravém místě a nevadí vám, že by se vaše partnerka rozdala, pak je vaše volba jasná. Navíc je zřejmé, že si vás bude opečovávat a hlavní pro ni bude, abyste se měl jako v bavlnce. Také bývá dobrá kuchařka i hospodyňka.

Jediné, co je u tohoto znamení na škodu, je fakt, že vždy dává na první místo ostatní lidi namísto sebe. Často tak na sebe nemyslí, zanedbává se a raději se věnují ostatním. Ne vždy to ale ostatní potřebují a žena ve znamení Raka by se měla začít starat, aby i ona byla fit a spokojená. Občas se totiž přepíná a ne vždy je to správně.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra, když se zamilují, tak se jedná o lásku na celý život. Pokud tedy chcete ženu, která je hodná, věrná, pracovitá, něžná a milá, pak je to právě ona. Vždy budete mít doma čisto, uklizeno, navařeno a ještě na vás bude čekat někdo, kdo vás bude opravdu milovat a budete pro něj celý vesmír. Stejně tak to pak bude i pro vaše děti.

Žena ve znamení Štíra je matka roku, nic jí není za těžko. Pro své děti by udělala cokoliv. Chce z nich mít ale slušné a čestné lidi, v čemž je také vychovává. Nikdy nezapomene pochválit a povzbudit. Když budete mít jakýkoliv problém, klidně se této ženě svěřte. Nejenže vás vyslechne, poradí, pochopí, ale většinou vymyslí takové řešení, které by vás vůbec nenapadlo.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ženy ve znamení Ryb jsou něžné a hodné bytosti, které ze srdce nenávidí lži, faleš, hádky a přetvářku. Jde o nejlaskavější znamení zvěrokruhu, které se neumí zlobit na ostatní. Ryby jsou vždy dobře naladěné, rozdávají úsměvy na všechny strany a v neposlední řadě chtějí, aby se jejich blízcí měli dobře. Ryby jsou rodinně založené a mají krásné vztahy se všemi členy rodiny.

Jejich jedinou nevýhodou je zranitelnost. Když na ně zakřičíte nebo jim drsněji něco vytknete, zhroutí se a dlouho jim trvá, než se vzpamatují. Jejich psychika je křehká a nervy slabé. Když ale budete na Rybu hodní, máte jistotu, že ona bude ještě hodnější. Největší radost jí uděláte květinou, nad jejíž krásou se bude každý den jevit.