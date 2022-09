Nejlepší babičky podle zvěrokruhu. Které to jsou?

Šťastní jsou ti, kteří mají možnost trávit čas s babičkami. Vřelé, laskavé a trpělivé, vždy připravené dát nám bezpodmínečnou lásku a velmi důležité životní lekce. Některé babičky však vyčnívají nad ostatními, záleží, ve kterém znamení zvěrokruhu se narodily.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Máte-li babičku narozenou ve znamení Vodnáře, máte výjimečné štěstí. Je to dokonalá babička a nikdy se s ní nebudete nudit. Pozorná, laskavá, která se vždy stará o blaho všech, které miluje. Když jsou její vnoučata malá, vypráví jim vzrušující a vtipné příběhy. Vždy je ochotna se přestěhovat, aby je doprovázela do školy nebo na kroužky, jako jsou zpěv nebo hraní divadla, protože je pro ni velmi důležité, aby její rodina rozvíjela intelektuálními dovednostmi. Učí je hodnotám, ale také své vášni pro vědění. Odpustí vám vaše nesmysly a zároveň vás naučí, jak se vyhnout chybám. Dokážou mluvit s vnoučaty všech věkových kategorií.

Babičky učí svá vnoučata hodnotám. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Babička Blíženec je všestranná a zábavná, pod její střechou nikdy nenajdete monotónnost. Ráda si hraje s vnoučaty, vymýšlí nejrůznější dobrodružství, stejná, která v dětství prožívala i ona. Dokáže se vcítit i do nejmenších vnoučat, do jejich potřeb a pocitů. Dokáže je bavit dlouhé hodiny a na dny u ní strávené všechny vnoučata ještě dlouho vzpomínají. Dokáže je však během hry učit důležitým životním hodnotám, neustále se posouvat vpřed a plnit si své sny. Do středu své „výuky“ klade ambice, aby její vnoučata byla přirozeně cílevědomá a dokázala si vybrat profesi, která je bude bavit.

Rak (22.6. – 22.7.)

Babičky zrozené v Raku jsou něžné a hýčkající. Všechna vnoučata se v její přítomnosti hned uklidní a cítí se bezpečně a dobře. Její vnoučata se vždy shodují, že jim babička Rak přináší spoustu útěchy a že s ní sdílejí nádherné vzpomínky. Na dovolené, o víkendech nebo i při činnostech každodenního života jim babička předává radost, která v nich zůstává ukotvena a posiluje pouta, která je spojují. Babička Rak touží vidět svou rodinu pohromadě a dokáže je ji stmelit.

Mají čas se dětem věnovat. Zdroj: Profimedia

Váhy (21.9. – 23.10.)

Babičky narozené ve znamení Vah nosí v srdci spravedlnost a vyrovnanost. A podle těchto vlastností jednají a vychovávají svá vnoučata. Nikdy neupřednostňuje jedno vnouče před ostatními, pokud dá některému dárek, další dostanou také. Snaží se jim předat moudra a hodnoty, které se v životě naučily, především dar kompromisu, který pro každého není právě samozřejmostí. Babičky Váhy hodně dávají, silně milují, ale nikdy ne „opičí láskou“.

Zdroje: www.chedonna.it, www.popsugar.co.uk