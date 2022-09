Kouzelné babičky podle horoskopu: Ženy v těchto znameních jsou úplně nej

Každý si přeje mít babičku jako z pohádky. Mají ji vaše děti? Jaká znamení zvěrokruhu patří mezi ty nejlepší babičky, které o svá vnoučata pečují s tou největší láskou a oddaností?

Některá znamení zvěrokruhu mají do vínku dána větší sklony k babičkovství než jiná. Umí se naladit se svými vnoučaty na stejnou vlnu, opečovávají je s tou největší láskou a snesly by jim modré z nebe. Patříte mezi ně právě vy?

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Jedním z nejhodnějších, ale také nejlaskavějších a nejštědřejších znamení je Střelec. Tyto babičky vnoučata milují a snaží se s nimi trávit každou volnou chvíli. Střelkyně kupují svým miláčkům neustále nějaké dárky a klidně za ně utratí více peněz, než by měly, a pak mají zbytek měsíce hluboko do kapsy. Co by ale pro svá milovaná vnoučátka neudělaly! Střelkyně mají názor, že babička má rozmazlovat.

Tyto babičky sice nejsou příliš na nějaké výlety, ale na dovolenou k moři do nějakého pěkného resortu s all inclusive děti klidně vezmou. Připravte se také na to, že si z dovolené přivezou pěknou řádku suvenýrů, většinou hloupostí. Co ale už, když je chtěly! Babička jim je ráda koupí.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Babičky ve znamení Býka milují dobrodružství a vnoučata se s nimi tak rozhodně nenudí. Neustále vymýšlejí nějaké aktivity, chodí na túry, jezdí na výlety na kole a spí pod stanem nebo klidně i pod širákem. Taková babička dobrodružka je snem každého dítěte. Každé léto s ní zažijí neuvěřitelná dobrodružství, na která budou celý život vzpomínat.

Býci jsou také milovníci přírody, tudíž budou děti s touto babičkou v lese více než doma, což posílí jejich imunitu a na podzim tak nebudou neustále nemocné. Také se naučí znát stromy, houby i ptáky, což se jim ve škole bude hodit. Počítejte ale i s výpravami v dešti a nějakým tím nepohodlím.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Babička ve znamení Panny je jako ta z pohádky. Její chaloupka voní čerstvě upečenými buchtami, vždy má něco schované v zástěře a na jejích kamnech se vyhřívá velký chlupatý kocour. Na její zahradě si děti užívají spoustu legrace a prožívají dobrodružství. Stačí si utrhnout jablko ze stromu, vylézt na půdu, schovat se do seníku. Zábava je prostě zaručena.

A když to děti přestane venku bavit, objeví babičku u plotny, jak jim chystá jejich neoblíbenější jídlo a široce se usmívá. Tato babička pofouká svým vnoučatům každou bolístku a podrží je v každé situaci. Za její širokou sukni se schovají, ať už se děje cokoliv.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Babičky ve znamení Kozoroha jsou velké cestovatelky, vnoučata s nimi tak poznají svět. Ať už letecky, autem nebo obytňákem, tyhle babičky se nebojí ničeho. V zimě lyžují, v létě plavou a na jaře chodí po horách. Děti si s nimi užijí spoustu aktivních zážitků a nezapomenutelných dobrodružství. Také poznají nové kultury a styl života.

Babičky Kozorožky jsou také velké gurmánky. Všude po světě ochutnávají místní kuchyni a nebojí se jít ani do hmyzu či jiných brouků. Když už nebudou vnoučata na cestách s ní, vždy jim přiveze originální dárek, na který se těší. Vnoučata babičku milují a tráví s ní čas raději než se svými rodiči, kteří jsou podle nich nudní.