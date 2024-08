Léto je většinou synonymem šortek a kraťasů. Ne všichni jim však holdují. Podívejte se místo toho na kalhoty, které jsou na letní sezónu nejlepší. Nebude vám v nich vadit ani slunce ani déšť.

Léto si lidé často spojují s tílky, plavkami a kraťasy. Jenže kraťasy nemusí být všem pohodlné. Některým lidem se zkrátka nelíbí odhalovat nohy, někdo má například problém se třením stehen, a někdo možná potřebuje mít nohy zahalené kvůli popálení sluncem. Naštěstí kraťasy nejsou jedinou volbou kalhot na léto. Existují i kalhoty, které jsou dlouhé, ale zároveň pohodlné, vzdušné a nebude vám v nich horko.

Youtube video o kalhotech ideálních na léto najdete na kanále OUTFIT:

Zdroj: Youtube

Ideální kalhoty na léto

Pravděpodobně nejlepší volbou na léto jsou plátěné kalhoty. Jsou ze vzdušného, lehkého a příjemného materiálu, který umožňuje rychlý únik tělesného tepla. Proto zůstanete v chladu a suchu, jelikož v plátěných kalhotech se prakticky nezapotíte.

Další nezpochybnitelnou výhodou je, že jsou vhodné naprosto pro všechny, jelikož se dají koupit v různých barvách a stylech, které vyhovují vašemu tělu. Navíc působí velice elegantně a můžete si je obléknout při každé příležitosti, ať už v nich vyrazíte na pláž nebo na společenskou večeři.

close info Profimedia zoom_in Plátěné kalhoty jsou na léto naprosto ideální a sluší úplně všem.

Další skvělou volbou kalhot do letních dní jsou plisé kalhoty. Jsou to v podstatě strečové kalhoty s úzkými celoplošnými záhyby z lesklého materiálu. V létě se zkrátka dobře jí a většinou se i pár kil přibírá a to je naprosto v pořádku.

Je to zkrátka a dobře období, kdy se hodně cestuje a objevují se nové kultury. A jak lépe poznat kulturu cizí země než z památek a jídla. Proto jsou strečové kalhoty skvělou volbou, jelikož vám padnou, i když trochu přiberete.

Letní legínové kalhoty

Joggers neboli běžecké legínové kalhoty jsou v postatě legíny, které jsou z prodyšnějšího materiálu, mají volnější střih a jemnější barvy. Nejlepší jsou ty z prodyšného úpletu, jelikož se v nich prakticky nezpotíte. A pokud si je pořídíte ve vaší oblíbené barvě se zkrácenou nohavicí, vezmete si k tomu bílé tričko a tenisky, máte krásný model na procházku nebo sraz s přáteli.

Zdroje: www.erikafashion.cz, www.wranglerstore.cz