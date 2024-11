Už tisíce let se lidstvo snaží najít elixír mládí. Podle dermatologů je to kolagen – speciální bílkovina, která podporuje pevnost a hladkost pokožky. Jak ji můžete využít?

Příroda je trochu zlomyslná… Zatímco muži zrají s přibývajícími lety jako víno, nám ženám pomalu ale jistě mizí krása. Co za to může? Důvodů je víc, ale jedním z důsledků postupujícího stáří je úbytek kolagenu. Tato bílkovina se začne z ženského organismu vytrácet už po 25. roku života. A každých následujících 12 měsíců je jí o 1 % méně. Pozvolná ztráta kolagenu se ale s přibývajícím věkem sčítá a bývá čím dál viditelnější…

Autorka videa, Krásné s Bárou, vám vysvětlí, v čem spočívá kouzlo kolagenu. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Kouzlo jménem kolagen

Kolagen je totiž stavebním kamenem nejen pleti, ale i vlasů a nehtů. Tělo si ho sice dokáže vyrobit samo, ale jeho produkce s přibývajícími roky klesá a klesá. Proto dermatologové doporučují ho doplňovat, například ve formě doplňků stravy (například ve formě hydrolyzátu, kolagenových peptidů nebo žraločí chrupavky). Důležitá je i kosmetika, která dodá pleti podpůrné látky a kolagen zvenčí. Dnes vám poradíme, jak si takový krém proti stárnutí vybrat.

Zjistěte typ pleti

Každá pokožka má jiné nároky. Proto abyste jí je splnili, potřebujete vybrat ten správný krém. Pokud byste sáhli vedle, pak by se mohlo stát, že účinek preparátu bude nejen nulový, ale také by tu vyvstalo riziko, že si můžete ještě ublížit. Proto si dejte čas a rozklíčujte svůj typ pleti. Tady je malý manuál, jak na to…

Mastná versus suchá pleť

Když se řekne mastná pleť, většině lidí se vybaví puberťáci. Částečně je to pravda, že lidé v tomto věku mají (pod vlivem hormonálních změn) spíše mastnější pleť se spoustou ucpaných pórů a akné. Pravdou ale je, že někomu se tato kvalita pleti drží až do stáří.

Jste ten případ? Pak sáhněte po pleťovém krému s kolagenem, který má lehčí texturu a neucpává póry. Důležité také je, aby neměl olejový základ, protože pleť by se vám tak mastila do aleluja. Úplně opačné potřeby má suchá pleť, která je jemná, napjatá a drsná jako struhadlo.

Jejím hlavním požadavkem je hydratace (tedy vláha)! Pokud budete hledat anti-age krém s kolagenem, tak jedině hydratační, s ceramidy nebo přírodními oleji, které obnoví vláčnost vaši pleti.

close info Profimedia zoom_in S přibývajícím věkem se objevují vrásky.

Smíšená, normální a citlivá pleť

Smíšená pleť se vyznačuje mastnější T–zónou (tedy čelem, nosem a bradou) a suššími tvářemi. Proto potřebuje na suchých místech hydrataci a do mastnějších částí zase přípravek bez přebytečného oleje.

Proto vždycky kupujte krém pro smíšenou pleť. Pozor si při nakupování krémů dejte i v případě, že máte citlivou pleť. Tento druh pokožky se rychle podráždí a zarudne, proto hledejte vždy takovou kosmetiku, která bude vyrobena speciálně pro tento druh pleti.

Hledejte kvalitní kolagen

Není kolagen, jako kolagen! Pokud chcete pro svou pleť opravdu účinnou dávku, objednejte si mořský nebo hydrolyzovaný kolagen. V čem je jejich výhoda? Mořský kolagen se získá z ryb nebo mořských plodů a obsahuje malé molekuly, které lépe pronikají do pleti.

Tím pádem vaše pokožka vstřebá více výživných látek než normálně. A hydrolyzovaný kolagen? Ten prochází procesem, který rozkládá molekuly na menší celky a tím pádem jsou do pleti rovněž dobře vstřebatelné. Což v případě kolagenu je přesně to, co potřebujete!

Ověřený zdroj

Abyste měli jistotu, že se jedná o kvalitní kolagen, pořizujte si jen výrobky, které mají certifikaci od renomovaných organizací jako je FDA (Food and Drug Administration) nebo GMP (Good Manufacturing Practice).

Přídavné látky jsou vítány

Když už zainvestujete do krému nějaké peníze, snažte se, aby měl přidané látky, které omlazují pokožku. „Jde zejména o kyselinu hyaluronovou, která napomáhá lepší výživě a hydrataci pleti. Důležité jsou i antioxidanty (vitamin C), peptidy a aminokyseliny, které mají omlazující efekt a zároveň chrání pleť před vráskami a dalšími známkami stárnutí.

