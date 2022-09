Nejúžasnější maminky podle horoskopu: Děti těchto znamení jsou nejšťastnější

Následující znamení vesmír předurčil k tomu, že jim jde mateřství tak nějak samo a děti je respektují i milují. Prostě ideální maminky a hospodyňky!

Chcete založit rodinu a hledáte matku svých dětí nebo třeba zvažujete, zda je současná přítelkyně ta pravá? Pak vám přinášíme tři znamení, která jsou považována za ty nejlepší matky, manželky a hospodyňky. Uvidíte, že život s touto ženou bude pro děti rájem na zemi. Zaměřte se na následující znamení!

Lev

23. 7. až 22. 8.

Žena ve znamení Lva je matkou lvicí, která za své děti bojuje hlava nehlava, jejich štěstí je pro ni zásadní a prvořadé. I kdyby sama neměla co jíst, její děti budou mít všechno. Klidně si najde deset prací, jen aby její děti mohly mít ten mobil, co si přejí a aby mohly jet na každý výlet či školu v přírodě. Je to neuvěřitelné, ale vždy jí to vyjde a peníze nějak poskládá, proto vede kasu v domácnosti vždy ona.

Pro děti je tedy příkladem toho, že žena je silná, důsledná a hlavně spořivá bytost, která se umí postarat o rodinu a veškerá finanční tíha tak nezůstává jen na tatínkovi. O to víc si takové maminky váží a snaží se jí pomáhat. Do života tak mají dobrý příklad a většinou tak jejich děti nejsou závislé na svých partnerech, ale vyrostou z nich slušní, pracovití a samostatní lidé.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Žena ve znamení Střelce je klasická hospodyňka a žena, která umí vytvořit teplo domova. Pro děti je vrbou, skálou a pevným útočištěm, jak by měla být. Děti se v její přítomnosti vždy cítí milovaně a bezpečně. Nekoupí jim sice vše, co si přejí, ale pokud to dává hlavu a patu a má nějakou tu korunu navíc, většinou se nechá obměkčit a peněženku nakonec vytáhne.

Pro maminky Střelkyně je důležité i vzdělání dětí. Chtějí, aby jejich děti chodily čisté, pěkně oblečené, měly vždy hotové úkoly a pomůcky v pořádku. Jde většinou o premianty, kteří studují a jsou špičky ve svých oborech. Matky jim po celou dobu studia dopřávají neskutečný komfort a podporu.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka milují své děti víc, než svůj život. Plně jim obětují celý svůj život. Raději upozadí svou kariéru i koníčky, jen aby mohly být pro své děti stoprocentní a mohly je vozit na do školy, na kroužky a soutěže. Nevadí jim to, v tomto chápou úlohu ženy ve společnosti. Jejich děti jsou vždy jako ze škatulky a vy jste jako matka reprezentativní kousek, tudíž se za vás rozhodně nemusí stydět.

Neměly byste však zapomínat ani samy na sebe. Později by vám totiž bez pořádného relaxu a odpočinku mohly dojít síly. Místo tří jídel se jistě rodina spokojí s jedním. Maminka musí pochopit, že kvůli tomu ji děti mít rády nepřestanou. Odpočinek je důležitý.