Nejlepší manželé a partneři podle horoskopu: Máte ho doma?

Myslíte si, že máte doma toho nejlepšího chlapa na světě? Pak máte možná pravdu, pokud se narodil v jednom z následujících znamení zvěrokruhu. V nich se totiž rodí ty nejlepší partneři, manželé a otcové dětí na světě. Podívejte se, zda váš partner patří mezi ně!

Nejlepší chlapi na světě se nejčastěji rodí ve znameních Berana, Lva nebo Střelce. Tato znamení jsou totiž silná, mužská a své partnerky zahrnují láskou, péčí a pozorností. Chlap u nich musí být chlap a měl by svou životní lásku rozmazlovat. Jaká znamení v péči o ženy vynikají?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Muži ve znamení Berana byli vychováváni v tom, že muž je živitelem rodiny a žena by měla doma udržovat teplo rodinného krbu. Pokud tedy nejste kariéristka, baví vás starat se o děti a o domácnost, pak je pro vás Beran jasnou volbou. Nebudete muset chodit do práce, Beran vás bude živit, ale bude za to vyžadovat, aby byla jeho domácnost jako ze škatulky.

Tito muži jsou velmi pracovití a hlavně umí vydělat peníze, takže nebudete po jejich boku trpět nedostatkem. Nebojte se jim říci o kapesné či peníze pro sebe navíc, vůbec jim to nebude vadit. Lakomství v jejich vlastnostech nehledejte, rozdělí se s vámi o vše, co mají. Rodina je pro ně základem kvalitního života.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Muži ve znamení Lva vždy vypadají dokonale a chtějí to i po své manželce či partnerce. Nemusíte se ale bát, nic vás to nebude stát. Lev si vás bude hýčkat a celou vaši proměnu uhradí. Samozřejmě nemusíte dělat vše dle jeho požadavků, k těm vašim přihlédne. Jde mu o to, abyste se cítily šťastné a spokojené.

Lev miluje pozornost a dokonalost. Vy pro něj tedy budete tou nejdokonalejší ženou na světě a podle toho se k vám bude také chovat. Dárky, pozornosti, výlety a relax, to vše vás čeká po jeho boku. Bude vám pomáhat i s dětmi, ty totiž také musí být nejdokonalejší a Lev toho vždy docílí.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou neskuteční dříči a aby byla jejich žena či rodina šťastná, klidně budou pracovat do roztrhání těla. Tito muži nejsou žádní podnikatelé a poslední módní trendy na nich jen tak neuvidíte. To spíš montérky či staré džíny. Mají ale neskutečně dobré srdce a jsou pracovití.

Muži ve znamení Střelce jsou velmi šikovní, kreativní a manuálně zruční. Nehrozí, že byste neměli doma něco opraveno či vaše zahrada nevypadala jako z katalogu. Co může Střelec udělat rukama, to je vždy na jedničku s hvězdičkou. Nevoďte ho ale do snobské společnosti, to by vám moc nepoděkoval.