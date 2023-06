Nejlepší manželky podle horoskopu: Většinou mají ale smůlu na chlapy

Všichni vám říkají, že jste skvělá, krásná, chytrá a sexy, přesto máte smůlu na chlapy? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která jsou sice dokonalá, ale s muži příliš štěstí nemají.

Přestože vám dal vesmír do vínku dar být tou nejlepší manželkou, nemáte šanci si to vyzkoušet, protože máte smůlu na muže a neustále jste sama. Náš horoskop vám prozradí, jak na tento problém vyzrát a najít si toho pravého, který ocení, jaké jste zlatíčko.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou velmi krásné, chytré, ambiciózní a nic si nenechají líbit, proto se jich často muži bojí. Dělají ale velkou chybu, protože právě tyto ženy jsou těmi nejlepšími manželkami a matkami. Pro svého muže by snesly modré z nebe a když ví, že se mu děje bezpráví, bojují za něj ze všech sil.

To, že je Račice stále single, ji trápí, ale neví, co dělá špatně. Vždyť se snaží, aby se všichni kolem ní, a zvláště pak její partner, měli dobře. Bohužel je tak schopná a všichni z ní mají takový respekt, že je to až na škodu, nechtějí s ní totiž být. Ví, že by je vždy zastínila. No a ruku na srdce, který muž zvládne být až na druhém místě?

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou těmi nejobětavějšími manželkami, které jsou navíc velmi skromné a empatické. Neustále řeší problémy jiných a často tak zapomínají samy na sebe - a to je to, co na nich muže děsí. Bojí se, že pro tyto ženy budou přednější ostatní, než on a případná rodina. Neskutečně se ale mýlí.

Ženy v tomto znamení jsou totiž ty dokonalé manželky, které by pro svého milého snad i dýchaly. Když jsou zamilované, chtějí, aby se jejich protějšek cítil jako na obláčku a veškerou svou pozornost zaměří na něj. Jejich láska má tedy neskutečný komfort ve všech směrech. Jinak to není ani s dětmi, i o ty je vždy dokonale postaráno.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou rodinně založené. Vždy jim bylo vštěpováno, že pořádek a čistá domácnost jsou základy spokojeného manželství. Pokud tedy chcete mít doma čisto, uklizeno, navařeno a vše obstaráno, pak je pro vás Ryba tou nejskvělejší manželkou pod sluncem. Bohužel však tyto ženy nemají příliš vyvinutou empatii, fungují spíš jako dobře namazané stroje.

Kvůli tomu mají smůlu na muže. Sice je dostanou přes jídlo, pořádek a postel, ale neumí s nimi komunikovat, pochopit je nebo podpořit, na což spousta z nich vysloveně čeká. Na tomto nedostatku by jinak dokonalé manželky a hospodyňky měly zapracovat. Když to udělají, konečně budou mít i šťastné manželství.