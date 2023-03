Nejlepší manželky podle horoskopu: Tyto ženy připraví muži ráj na zemi!

Chcete potkat ženu svých snů? Pak si přečtěte následující horoskop, který vám prozradí, jaká ženská znamení patří mezi ty nejlepší manželky, partnerky, kamarádky a milenky v jedné osobě.

Abyste nemuseli kupovat zajíce v pytli, připravili jsme pro vás horoskop, který vám prozradí, v jakých znameních zvěrokruhu se rodí ty nejlepší manželky. Která to jsou?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka se o svého manžela starají hlavně v rovině hospodyňky. Tato žena umí vše, na co v domácnosti sáhne. Je to skvělá kuchařka, uklízečka i designérka, která má cit pro to, udělat z vašeho obydlí skutečný domov. Navíc má i vkus, tudíž se barevných kytiček, ani růžových srdíček obávat nemusíte.

Ženy v tomto znamení sbalíte na jídlo. Samy milují vaření a dbají na to, aby jejich partnerovi vždy chutnalo. Když ji tedy na rande pozvete do nějaké luxusní restaurace, určitě si to užije a vy u ní budete mít body navíc.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra zase svému manželovi poskytnou tu nejlepší péči, co se týče vztahové stránky. Jsou mu neustále k dispozici, podpoří ho v každé situaci a klidně upozadí svou kariéru, aby se mohla lépe rozvíjet ta manželova. Žena ve Štíru je tajemná, ale těm nejbližším se umí otevřít. Bude se usmívat a myslet si své, ale dokáže stát svému muži po boku v dobrém i zlém.

Tyto ženy jsou také vášnivé, nespoutané a nekonformní. Máte-li tedy rádi originál, žena ve znamení Štíra jím rozhodně bude. V každém případě u Štírky zpočátku rozhodně nic nezkazíte lahvinkou nějakého dobrého vína a romantický večer pod hvězdami s transcendetálními úvahami je pro ni to pravé.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ženy ve znamení Ryb jsou neskutečně empatické a štědré. Kvůli vám by se rozdaly, proto je velmi snadné toho zneužívat. Ryby jsou vyslovené dobračky a raději budou trpět ony, než abyste strádali vy. Ryby vás vyslechnou v každé situaci, neodsoudí a vždy pomohou, jak to jen půjde. Dají vám milión šancí, když je zklamete, jsou neskutečně tolerantní.

Ryby získáte na svou stranu, když budete působit, že vám mohou nějak pomoci. Jsou totiž ochranitelské, a když mají pocit, že jsou potřebné, je to pro ně nejvíc. Vy se tedy v podstatě necháte hýčkat a Ryba bude spokojená. Ženy v tomto znamení nemají vlastní ambice a celý život často zasvětí pomáhání ostatním.