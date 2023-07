Matky, které nejvíce milují své děti podle znamení. Patříte mezi ně?

Myslíte si, že právě vy jste ta nejlepší matka na světě, která udělá pro své děti cokoliv, dopřává jim jen to nejlepší a ony si jí za to budou až do smrti vážit? Pak byste se měly podívat do následujícího horoskopu, zda opravdu patříte mezi ta znamení, kterým bylo do vínku dáno privilegium být těmi nejlepšími matkami ze všech.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou ty nejmilejší a nejhodnější matky na světě, které by za své děti dýchaly. Udělají pro ně všechno na světě a klidně jim snesou i modré z nebe. Jejich celý život se točí okolo toho, jak se mají děti, co potřebují děti a zda jim něco nechybí. Od dětství měly totiž ratolesti Panny vše, na co jen pomyslely.

Pannám velmi záleží na tom, aby měly všechny moderní vychytávky, nejnovější elektroniku, nejstylovější oblečení a nejdražší hračky. Vždy musely být ve všem první a nic jim nebylo odepřeno. Tyto děti jsou pak bohužel v dospělosti nesamostatné a stále závislé na své mamince, která nemá to srdce je odstřihnout a stále jim slouží, jako když byly malé.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Pro maminky ve znamení Kozoroha je neskutečně důležité vzdělání svých dětí. Chtějí hlavně to, aby se jejich děti uměly prosadit ve světě a měly něco v hlavě. Tyto matky jsou ochotny do vzdělání svých dětí investovat celoživotní úspory a nutno podotknout, že se jim to většinou v dospělosti vrátí a jejich děti to kariérně dotáhnou velmi daleko.

Když se tedy potomek Kozoroha dobře učí a má výsledky, pak je na něj maminka jako med, všechno mu dovolí a koupí. Když má ale ve škole problémy nebo mu třeba nevyjde nějaká písemka, je zle. Jinak je ale žena v tomto znamení neskutečně hodná a má srdce na dlani. Pokud tedy chcete takovou matku pro své děti, která dbá na jejich vzdělání a výchovu, pak je pro vás Kozorožka ta pravá.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Matky ve znamení Blíženců jsou ty nejdokonalejší ženy v celém zvěrokruhu. Nejen, že své dítě zahrnují láskou a péčí, ale také ho učí slušnému chování. Děti těchto žen jsou vychované, hodné, čestné a mají smysl pro spravedlnost. Nebojí se zastat ostatních, když je někdo šikanuje a nebojí se doma mluvit o problémech, protože jejich matka vše vždy vyřeší.

Blíženci si umí poradit i v situacích, kdy jiný rodič řve, nadává a padne i pár facek, s klidem. Umí zachovat tvář a má trpělivost vysvětlovat. Je na své děti hodná a umí jim podat pomocnou ruku, když to potřebují. Přesně ví, co říct, aby to mělo efekt a nemusí pak používat hrubou sílu. Tyto matky jsou hotové světice a chtělo by je mít za rodiče každé dítě.