Ženy v těchto znameních bývají nejlepší maminky a babičky. Patříte mezi ně?

Snažíte se být tou nejlepší matkou, popřípadě babičkou, ale pořád nejste sama se sebou spokojena? Pak možná nepatříte mezi ta znamení, kterým byla do vínku dána dovednost být skvělou matkou od rodiny. Jaká znamení to tedy s výchovou dětí umí na jedničku?

Ne každé znamení má buňky na to být skvělou maminkou nebo babičkou. Někdo to má prostě v sobě a jiný, ať se snaží sebevíc, výchovu svých potomků nezvládá. Ani některé babičky nejsou klasickým příkladem žen, které by pro svá vnoučata snesly modré z nebe. Co vy, patříte mezi ta znamení, která bývají nejlepšími maminkami a babičkami, nebo naopak?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana jsou sice tvrdohlavé, ale zase umí vše zařídit a pro svou rodinu by se rozkrájely. Milují své děti a vždy dbají na to, aby si vážily všeho, co dostanou, za vše poděkovaly a o vše poprosily. Nesnáší, když nejsou děti vychované, a udělají vše proto, aby je tento trapas nikdy nepotkal. Pokud tedy vidíte slušné, rozumné a hodné děti, buďte si jisti, že je jejich maminkou žena ve znamení Berana.

Ani jako babičky nejsou ženy v tomto znamení špatné. Svá vnoučata zbytečně nerozmazlují, ale na druhou stranu je nepoučují a nechávají jim volnost, která je pro jejich věk tak akorát. Děti k těmto babičkám vzhlížejí a učí se od nich ty věci, které se jim budou do života hodit. Vše probíhá nenásilnou formou, což právě hlavně děti ocení.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy Lvice jsou bojovnice. O svou rodinu se starají a brání ji až do roztrhání těla. Pokud si někdo dovolí na jejich děti, se zlou se potáže. Lvice vystrčí drápy a nebere si servítky. Nikdy nezapomeňte, že Lvice jsou šelmy, a když jde do tuhého, neštítí se udělat cokoliv, jen aby své děti ochránily. Jsou silné, vytrvalé a nic je nerozhodí. Vždy dosáhnou svého a to za každých okolností.

Babičky Lvice jsou rázné, bodré a inteligentní ženy, které se nebojí říct svůj názor. Pokud na vnoučata nemají náladu, řeknou to. Nejsou to klasické hlídací babičky, ke kterým odložíte ratolesti pokaždé, kdy se vám zachce. Když si ale svá vnoučata vezmou a mají náladu, jsou z nich ty nejlepší babičky pod sluncem. Bohužel se to ale nestává příliš často.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou prý ty nejlepší matky ze všech znamení. Jejich děti jsou od malička vedeny ke slušnosti, pokoře a pomoci druhým. Většinou se pak z nich právě díky důsledné výchově stanou v dospělosti lidé, kteří umějí řídit firmy, jednat s lidmi a peníze jim nestoupnou do hlavy. Také mívají zpravidla vysokoškolské vzdělání a vysoké IQ.

Babičky ve znamení Střelce jsou ženy, pro které není nic problém. Chtějí jejich vnoučata k moři? Letíme! Chtějí na hory? Jedeme! Nebojí se lyží, snowboardu, ale ani skoku padákem. U těchto žen platí rčení, že žijeme jen jednou, proto je nutné si každý den užívat tak, jako by to byl náš poslední. S těmito babičkami si tedy vnoučata zpravidla užijí spoustu zábavy.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Matky ve znamení Býka mají silný morální kodex a chtějí, aby dle něj byly vychovány i jejich ratolesti. Rozhodně to není špatně, ale ani správně. Měly by totiž jistým věcem nechat i volný průběh. Mít totiž vše do detailu naplánované, není dobře, a navíc se ani nedá vždy stoprocentně dodržet. Když ženy ve znamení Býka trochu poleví ze svých zásad, budou ty nejlepší matky pod sluncem.

Babičky zase dovolí svým vnoučátkům vše, co si umanou. Děti k nim tedy rády jezdí na prázdniny, ale vrací se domů zpovykané, rozjívené a s manýry, které jim rodiče příliš dlouho netolerují. Babičky ve znamení Býka si totiž myslí, že děti se musí rozmazlovat a přes to nejede vlak. Méně je ale někdy více, tak by na to měly myslet, nebo ztratí veškerý respekt, který k nim vnoučata mají.