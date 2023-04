Nejlepší milenky podle horoskopu: Patříte mezi ně?

Některé ženy to v posteli umí lépe než jiné a může za to i fakt, v jakém znamení zvěrokruhu se narodily. Pokud chcete vědět, ve kterých znameních se rodí ty nejlepší milenky, přečtěte si následující horoskop. Patříte mezi tato znamení?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice jsou šelmy i v intimním životě. Potřebují živočišné teplo, vášeň, adrenalin a požadují fyzický kontakt na všech místech, které si jen dokážete představit. Je jim jedno, že by je při aktu mohl někdo vidět, klidně se oddají touze na toaletě v letadle nebo na lavičce v městském parku. Ženy v tomto znamení se prostě nestydí.

Ženy ve znamení Lva umí svou kořist získat, kdykoliv si zamanou. Je jim navíc jedno, jestli je jejich objekt zájmu zadaný nebo ne, vystartují po něm tak jako tak. Pak už jde jen o to, jak je muž odolný. Většinou ale bohužel podlehne a Lvice zase vyhraje a bude si moci pověsit další skalp za zeď.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou velmi vášnivé a umělecky založené. K intimním chvílím tak potřebují hudbu, svíčky, dlouhé hovory a něžné dotyky. Jsou éterické a svůdné. Jejich přednosti jsou vždy přírodní a nikdy by se nesvěřily do rukou plastických chirurgů. Ostatně to ani nepotřebují, jsou k nakousnutí i tak.

Ženy v tomto znamení se seznamují většinou tak, že si muž myslí, že je zachrání, protože působí velmi bezbranně. Ony ale takové nejsou, moc dobře vědí, co dělají, a aby dosáhly svého, nepotřebují k tomu žádné zákeřnosti. Mají na splnění svých cílů úplně jiné zbraně, kterých umí správě využít v pravou chvíli.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka někdy bývají až nymfomanky. Potřebují tělesný kontakt, kdykoliv to jen jde. Jejich parter je šťastný muž, protože tuto ženu rozhodně nikdy hlava nebolí. Ví, že se tímto způsobem dají s partnerem řešit i problémy a průšvihy, které žena v Býku dělá často a občas i naschvál. Proč by také ne, když ví, jak je vyžehlit.

Pro ženu v tomto znamení nejsou city nijak zvlášť důležité. Chemie, fyzická souhra, chuť a chtíč jsou pro ně mnohem zásadnější. Nebývají proto schopny navázat hlubší vztahy, tudíž ani rozchody neberou nijak tragicky. Budete-li tedy na nějaký čas chtít vztah plný vášně, žena v Býku bude ta pravá.