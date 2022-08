V těchto znameních se rodí nejvíce něžní, láskyplní a pozorní muži. Máte ho doma

Která žena by nechtěla mít doma pozorného muže, kterému slovo romantika není cizí? Poradí vám hvězdy, protože některá znamení zvěrokruhu jsou láskyplnější než jiná. Která to jsou?

Býk (21.4. - 21.5.)

Drsný zevnějšek, ale romantické srdce. Býk vás svou něžností překvapí, protože navenek často vypadá jako hrubián. Tomuto znamení vládne Venuše, planeta lásky a krásy, která způsobuje, že Býka přitahují v životě romantické okamžiky. V soukromí rád projevuje lásku, zasype vás dárky, přitulí se k vám a dokonce vám poskytne masáž zad, abyste se cítila báječně. Důležité je pro něj pohodlí, které se snaží poskytnout i své partnerce. Žádné znamení není smyslnější než Býk.

Lev (23.7. - 22.8.)

Překvapuje vás, že vidíte Lva na seznamu nejromantičtějších znamení zvěrokruhu? Určitě ne, že? Tomuto znamená vládne Slunce a Lev z něj čerpá energii, aby ji mohl poskytnout milované osobě. I když působí trochu lenivě, nenechte se mýlit. Pokud se Lev skutečně zamiluje, zasype vás pozornostmi a něžnostmi. Svátek zamilovaných bere velmi vážně a nemá problém projevit vám náklonnost i na veřejnosti, což někteří jiní muži nedokáží.

Lev dokáže projevit něžnosti i na veřejnosti. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé narození ve znamení Vah jsou velmi něžní a zbožňují dobu, kdy se do někoho zamilovávají. Neradi jsou příliš dlouho sami, to jsou pak nervózní a poohlížejí se po nějaké krásné ženě, která by je zaujala. Baví je hrát všechny ty seznamovací hry, protože jejich pravidlům nerozumí nikdo lépe než právě Váhy. Tomuto znamení vládne Venuše, muži Váhy tak dokonale ovládají flirtování a v milostných hrách jsou mistři.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Zrozenci ve znamení Ryb se nechávají unášet svou obrovskou fantazií a mají úžasně vyvinutý cit pro romantiku. Pokud randíte s Rybami, těšte se na sladká milostná slůvka, mazlení a rozhovory o vašich pocitech. Jakmile se Ryba zamiluje, okamžitě se vydá mimo proud skutečného světa a vytváří svět nový, plný pozornosti a něžnosti. Jste-li naladěni na jeho svět stejně, máte vyhráno, budete se cítit jako ta nemilovanější žena na světě a obyčejná realita bude ve společnosti muže Ryby hned snesitelnější.



Zdroje: stylecaster.com, horoskopy.blesk.cz