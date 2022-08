Nejvíce milující mužská znamení: Tihle pánové vás budou na rukou nosit

Chtěly byste partnera, který vás bude na rukou nosit? Není problém! Stačí, když se zaměříte na určitá znamení zvěrokruhu. Každý muž je něčím výjimečný, ale některá mužská znamení jsou schopna milovat výrazně více než jiná. Která to jsou a v čem jsou muži narození v nich výjimeční?

Zklamaly jste se v lásce a rády byste si nyní našly takového muže, který vás bude opečovávat, starat se o vás a hlavně vás chápat? Pak se zaměřte na následující znamení a vyberte si, co je pro vás ve vztahu důležité. Pak už jen stačí zahájit „lov" a být úspěšné.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou nejen silní, pohlední a mužní partneři. Jsou navíc i skvělí milenci a svou partnerku opečovávají a hýčkají ji. Jsou to muži, kteří dávají najevo, že se o svou vyvolenou starají a ukazují, že jí nic nechybí. Jejich partnerka má i veškeré materiální zázemí. Krásný dům, luxusní oblečení a rychlé auto. Prostě to nejlepší, pro tu nejlepší, jak s oblibou říká Lev.

Také rodina se má díky Lvovi skvěle, umí vydělat peníze a dbá na to, aby jeho děti měly to nejlepší vzdělání a dělaly ty nejstylovější sporty. Prostě rodinka jak vystřižená z katalogu. Jedinou nevýhodou Lva je ta, že vám slovně nikdy neřekne, že vás miluje, prostě vám to ukazuje luxusním životním stylem.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou velmi citově založení, proto jsou empatickými, něžnými a chápajícími partnery. Pokud tedy neustále něco řešíte a probíráte, pak je pro vás tím pravým právě Střelec. Na rozdíl od většiny mužů si rád povídá, nebojí se slz a miluje romantické filmy. Je to chytrý, poctivý a svědomitý člověk, kterého ocení v každé práci.

Právě díky své svědomitosti si v práci vybudoval své místo a umí přinést domů dostatečné množství finančních prostředků, aby se měla rodina dobře. Pohoda, souznění a láska je pro něj totiž to nejdůležitější. O své děti se bojí a chrání je před neřestmi života. Jeho největší chybou je velká dobrota a až přílišná plačtivost, některé ženy to po čase přestane bavit.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy milují dávání dárků a jelikož jde o váhavé znamení, buďte si jisti, že ho dlouho a pečlivě vybírají. Jejich dárky tak mají váhu, potěší a většinou i příjemně překvapí. Muži ve znamená Vah totiž ženám naslouchají, a tak bezpečně ví, co chtějí a co jim udělá radost. Díky tomu, že rádi dávají i drobnosti, žena dostává dárky pořád a cítí se tak stále chtěna a milována.

Váhy však příliš nezajímají peníze, proto občas za dárky utratí víc, než by měly. Ženám ale umí vykouzlit úsměv na rtech i krásným slovem či něžným milováním. Ta jim tedy občas nějaký ten finanční prohřešek odpustí. U dětí je to stejné, od tatínka ve znamení Vah mají vše, co si přejí, což je občas také na škodu.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři se zamilují jen jednou za život a tuto ženu si hýčkají až do konce svých dnů. Aby se s ní rozešli, muselo by se stát opravdu něco zásadního. A nevěra to není, zamilovaný Vodnář umí odpustit i tu. Jeho vyvolená je v jeho očích dokonalá a po jiné netouží. Snesl by jí modré z nebe a také pro to dělá vše. Spokojenost ženy je pro něj nadevše.

Toto znamení je také velmi rodinně založené a nepřeje si nic jiného, než mít se svou vyvolenou velkou, šťastnou, spokojenou a zabezpečenou rodinu. Vodnář umí správně dělit čas mezi práci a své blízké, což harmonickému soužití také napomáhá. Své ženě s dětmi pomáhá a dopřává jí vytoužený klid a odpočinek.