V těchto znameních se rodí ty nejlepší tchyně pod sluncem. Patříte k nim?

Říká se, že tchyně je trpká, i kdyby z cukru byla. Platí to opravdu o všech tchýních? Astrologové sestavili žebříček pěti znamení zvěrokruhu, ve kterém je tchyně pro manželství požehnáním. Zajímá vás, která znamení to jsou?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy narozené v Kozorohu jsou výborné tchyně. A to hned z několika důvodů. Nebudou vás za zády pomlouvat, ani nijak intrikovat. Jsou to velmi pragmatické a realistické duše, ale vždy se na ně můžete spolehnout. Vždy vám podají pomocnou ruku a vyslechnou, co vás trápí.

Tchyně Kozoroh je pragmatik a vždy vám pomůže. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářky jako tchyně vynikají několika přednostmi. I když nejsou až tak rodinně založené a potřebují svobodu, mají, co se manželství jejich dětí týká, obrovský nadhled. Nebudou s partnerem či partnerkou vašeho dítěte nikdy soupeřit, ba naopak, přijmou je velmi vřele jako svého člena rodiny. Jako své dítě.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Není divu, že je i toto znamení v tomto žebříčku uvedeno. Ženy narozené ve znamení Ryb jsou citlivé a obětavé. Vždy se budou snažit udělat pro vás to nejlepší. Pohlídají vnoučata, kdykoliv jim zavoláte, podpoří vás, jak psychicky, tak pokud to bude v jejich silách, i finančně. Ryba tchyně je jednou z nejlepších.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak rovná se rodina, a tak je to i u tchyní ve znamení Raka. Některá jiná znamení by mohla chápat chování tchyně Raka jako vlezlost, ale opak je pravdou. Tchyně Rak je hluboce milující ženou, které jde pouze a jen o blaho svých dětí a vnoučat. Zároveň nemá problém postarat se jak o vás, tak o celou domácnost.

Rakovi jde hlavně o blaho svých dětí a vnoučat. Je to pečující tchyně. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Ženy zrozené ve znamení Vah právem patří do této skupiny. Hvězdy jim totiž dali do vínku jednu cennou devizu, a tou je jejich klid. Tchyně Váha jej zachová za každých okolností. Není jí vůbec souzeno podporovat jakékoliv hádky nebo nedorozumění. A to i v tom případě, když s výběrem protějšku svého dítěte nesouhlasí.

