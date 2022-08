V těchto znameních se rodí ženy s nejkrásnější duší a nejčistším srdcem

Pokud toužíte po tom, aby měla vaše drahá polovička srdce ze zlata, pak byste se měli zaměřit na určitá znamení zvěrokruhu, kterým byla tato vlastnost dána do vínku. Tyto ženy by pro vás snesly modré z nebe a život s nimi je pohádkový.

Hledáte ženu, která bude hodná, milá, chytrá a bude mít srdce na správném místě? Pak právě pro vás přinášíme horoskop, který vám prozradí, která čtyři znamení zvěrokruhu mají tu nejčistší duší a srdce.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře jsou velmi čisté, jemné, vlídné a empatické. Nemají rády příkazy a pravidla, vše se vždy snaží vyřešit klidnou cestou a nerady se hádají. Jejich život pomalu plyne a s ničím si nedělají hlavu. Jsou to poddajné manželky a submisivní partnerky, které udělají pro své životní partnery vše, co si budou přát.

Bohužel i to, co se jim nechce nebo nelíbí, nesnáší totiž hádky, tak se raději zapřou a vykonají přání svého partnera. Nikdy nikomu nevnucují svůj názor, i když vědí, že mají pravdu. Bohužel je to škoda, občas by se jejich názor hodil. Jenže ony nemají odvahu ho veřejně prezentovat, tudíž vždy zůstanou v pozadí. Jim to však nevadí, hlavně když je klid a pohoda.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka milují svou rodinu, jsou rodinně založeny a pro své blízké by dýchaly. Mají krásný vztah i se svými rodiči a neskutečně se o ně starají. Tyto ženy upřednostní vždy rodinu před kariérou, penězi i slávou. Klidně se stáhnou do ústraní a nechají slíznout smetanu jiným. Hlavně že se mají jejich děti a partner dobře.

Ženy ve znamení Raka jsou i velkolepé hospodyňky. Jejich domácnost je jako ze škatulky a děti také. Milují módní i designové trendy, nikdy tak nemají doma nic zastaralého. Umí si na to ale vydělat. Jejich partner je většinou vůdčí typ, který se rád poslouchá. Žena Rak mu ale naslouchá se zájmem a vzhlíží k němu.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Žena ve znamení Štíra je čistá duše, která je tak naivní, že ji snadno utáhnete na vařenou nudli. Věří prostě všemu, čehož rádi zneužívají muži. Naslibují jí hory doly a pak, když ji vysosají, utečou. Žena ve znamení Štíra se následně zhroutí, dlouhou dobu je nešťastná, ale bohužel stejnou chybu udělá příště zase. Je v tomto směru nepoučitelná.

Tato žena by si totiž zasloužila muže, který to s ní bude myslet upřímně. Snese totiž svému protějšku modré z nebe a udělá pro něj vše, co mu na očích uvidí. Takové jsou ženy Štírky, milují dělat ostatním radost a pomáhat. Když někdo nemá peníze, potřebuje radu nebo ho něco trápí, je pro něj toto znamení vhodným přítelem na vypovídání se.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ženy ve znamení Ryb mají srdce na dlani. Nezajímají je peníze, ani sláva a klidně by se za úsměv rozdaly. Stačí jim ten pocit, že někomu pomohly a na odplatu nebo poděkování nečekají. Jsou to opravdu hodní lidé, kteří se umí vcítit do problémů jiných. Ženy ve znamení Ryb jsou navíc velmi pohledné, tudíž se u nich snubuje krása vnější s krásou vnitřní.

S Rybou to vyhrajete ve všech směrech. Je to totiž i dobrá a náruživá milenka. Když si budete chtít vyrazit s kamarády do hospody na pivo, nebude mít problém. Bezmezně vám bude věřit, sama je totiž naprosto věrná. Když ji ale někdo podvede nebo jí zlomí srdce, neodpouští.