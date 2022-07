Nejmilejší ženská znamení s nejlaskavější a nejlepší povahou. Jste to i Vy?

Většina lidí dokáže být milá, ženy někdy více než muži. Přesto existují znamení horoskopu, která jsou nejen milá, ale vynikají nad ostatními svou laskavostí. Jaká znamení to jsou?

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Někdy se může zdát, že mlčenlivé Ryby, které mají sklon brát život tak trochu na lehkou váhu, nechat se jím unášet jako proudem vody, nebudou příliš empatické. Opak je pravdou, ženy v Rybách se dokáží vcítit do druhého, aniž by si postěžovaly, a umí vyjádřit soucit. Trpělivě naslouchají, hovoří laskavě a často nabídnou pomoc i neznámým lidem.

Rak (22. 6.- 22. 7.)

Všem lidem zrozeným ve znamení Raka byl dán cit pro rodinu, ženám obzvlášť. S citem pro rodinnou soudržnost a snahou udržovat dobré vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, jde ruku v ruce právě neobyčejná laskavost. Žena Rak vyslechne každého, poradí, pomůže a to vše s milým úsměvem na tváři.

Žena narozená ve znamení Panny ráda pomáhá svým blízkým. Zdroj: Profimedia

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Chytrá, důvěryhodná, vždy připravena pomoci, taková je žena narozená ve znamení Panny. Vždy tu pro vás budou, aby vás vyslechly a podaly pomocnou ruku, kdykoli to bude kdokoli z jejich okolí potřebovat. Málokdo dokáže tak dobře naslouchat jako Panna, a nejenom to. Vše, co jste jí svěřily, si pamatuje, ale nikdy důvěrné informace nezneužije.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Jejich laskavost a pochopení zřejmě vězí v jejich rozpolcenosti, která může mít i pozitivní stránky. Blíženec není nikdy sám, vždy je připraven svému bližnímu poradit a intenzivně se vcítit do jeho situace. Vždy váží slovo, ale dokáže tím pravým laskavým slovem druhého i uklidnit a rozradostnit.



