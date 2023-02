Nejlepší mužská znamení: Tito muži jsou pro život ve dvou předurčení

Která žena by nechtěla mít doma nejlepšího muže. I to je možné, pokud se ženy budou tak trochu řídit horoskopem. Existují totiž mužská znamení, v nichž se rodí muži předurčení do života v páru.

Býk (21.4. - 21.5.)

Muži narození ve znamení Býka jsou stálí a věrní, mají rádi svou stabilitu a jen zřídka chtějí loď rozhoupat tak, že by sklouzli k nevěře. Pokud jste vdaná za Býka, máte štěstí, protože vás bude ctít po celý život. Snadno se s ním mluví a nechce nic jiného, než žít svůj život jako věrný partner se ženou, kterou miluje.

Býci bývají velmi věrní muži. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je nesmírně romantický a dělá mu radost dělat své ženě pomyšlení. Je loajálním a milým partnerem, i když může mít občas sklony k žárlivosti. Skutečně jen občas, protože má jinak velký nadhled a zkušenosti. Milovat a vážit si tohoto muže je snadné, znamená to totiž najít osobu s velkým srdcem a duší. Se Střelcem se navíc nikdy nebudete nudit.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Manžel nebo partner zrozený ve znamení Ryb bere svou roli partnera velmi vážně a záleží mu na tom, jak finančně zabezpečit domácnost, i na tom, jak být romantickým partnerem. Ryby vám přinesou květiny, uvaří vám večeři a poskytnou vám krásné intimní chvíle. Někdy jsou příliš citliví, možná jim budete muset říct, aby se tu nebo tam usmáli.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Muži v Kozorohu jsou stvořeni k tomu, aby se o vás postarali, a to jak finančně, tak romanticky. Hádky s vaším manželem Kozorohem budou obvykle kvůli penězům, ale jako věrní partneři jsou přímo na vrcholu seznamu znamení zvěrokruhu, takže jsou těmi nejlepšími partnery. Kozoroh má oči jen pro vás, ale možná mu budete muset říct, aby se trochu uvolnil. Někdy bývá až příliš upjatý.

Lev (23.7. - 22.8.)

Pokud jste žena, kterou baví myšlenka smát po zbytek svého života, pak si najděte za manžela Lva. Nikdo se víc nesměje jako muž ve Lvu. Je to skvělý partner pro život a je zuřivě loajální a podporující. Možná s ním však budete muset držet krok, protože jeho představy o kráse mohou být někdy trochu odsuzující.

Lev je skvělý partner do života. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je výborný partner, i když trochu domácí typ. Manžel Rak má tendenci pracovat doma, trávit čas doma a najít si zábavu doma, takže pokud si potřebujete odpočinout, budete muset na pár dnů odjet z domova. Je to dobrosrdečný chlap, ale možná ho budete muset někdy vystrčit ze dveří.



Zdroje: www.elle.cz, www.eastrohelp.com