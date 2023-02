Nejlepší mužská znamení: Tito muži jsou pro život ve dvou předurčení!

Která žena nesní o tom, potkat toho pravého muže, se kterým by strávila zbytek života? Podle astrologie jsou však některá mužská znamení pro vztah ve dvou nevhodná. Žádný strach, naštěstí existují také mužská znamení zvěrokruhu, která jsou pro život v partnerství jako stvořená a přímo předurčená! Která to jsou?

Býk (21.4. - 21.5.)

Muži Býci jsou považováni za velmi důvěryhodné a velmi loajální. Když se zamilují, mají oči jen pro vás a udělají pro vás cokoliv. Dokud nás smrt nerozdělí, je mantrou pro každého Býka. Když mluvíme o vlastnostech, které řadí Býka na první místo tohoto žebříčku, tak jednou z nich je jeho chování ze staré školy.

Býk vám napíše milostné dopisy, přinese květiny a celkově je hodně romantický. Muži Býci jsou v lásce krásnou výjimkou. Kromě toho je nejlepší vlastností Býka to, že komunikují svobodně a jsou krutě upřímní. Když tohle pochopíte, budou žít pro vaše štěstí.

Býk je romantik ze staré školy. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Muži Ryby jsou svým partnerkám velmi oddaní a plně se zavazují k jakémukoli vztahu, ve kterém jsou. Patří mezi velké romantiky, tak se nedivte, když vám muž Ryba uvaří večeři a přichystá vám ta nejlepší překvapení vašeho života. Tito muži jsou také velmi zajímaví a především milujícími otci svých děti. Můžete se na ně spolehnout, že dítě utiší, když začne pozdě v noci plakat. Jsou to také dobří posluchači, rádi vás vyslechnou a obejmou.

Rak (22.6. - 22.7.)

Další na seznamu nejlepších mužů pro partnerství jsou Raci. Raději tráví čas se svou ženou a rodinou než s kamarády. Raci jsou také velmi citliví, což je vlastnost, která je dělá až příliš romantickými. Tito muži jsou také skutečně dobrosrdeční, někdy až příliš. A kromě toho, že patří mezi nejlepší muže a manžely, jsou i skvělými otci.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zbožňující a milující muži Střelci zkouší triky, aby vás učinili šťastnou. V podstatě mají pocit, že se jejich svět točí kolem vás, a proto si nemohou dovolit vidět vás zraněnou nebo smutnou. I když se mohou zdát trochu žárliví, ale tato žárlivost nenaruší krásný vztah, který s nimi sdílíte. Osobnost Střelce je velmi loajální a tato vlastnost se odráží i v jeho jednání. Muž Střelec potěší vaše srdce i duši a nikdy nebudete litovat, že jste s ním trávili čas.

Manželství se Střelcem nebudete litovat. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Pokud se snažíte užívat si života tak, jak jste si to vždy přály, anebo ho jednoduše chcete strávit tím, že se budete ze srdce smát, měli byste si vybrat za partnera Lva. Tito muži jsou nesmírně starostliví, a co je nejdůležitější, mají úžasný smysl pro humor. To je jediný důvod, proč na ně nevydržíte být naštvané déle než hodinu. Kromě humoru je Lev nesmírně podporující a vždy bude po vašem boku, ať se děje cokoliv.