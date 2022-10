Nejméně sympatická znamení zvěrokruhu: Patříte mezi ně?

Myslí si o vás lidé, že působíte nesympaticky, i když takoví třeba ani nejste? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která vypadají nepřístupně, nafoukaně a arogantně, ale ve skutečnosti jsou to poměrně sympatičtí lidé. Nebo taky ne.

Působíte na lidi nesympaticky, i když vy si tak nepřijdete? Pak možná patříte mezi ta znamení, kterým byla dána nesympatičnost do vínku a nic s tím nenadělají.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani působí na první pohled nesympaticky, ale jsou jen tvrdohlaví a stojí si za svým názorem. Abyste Berany přesvědčili, že máte pravdu, musíte mít opravdu neprůstřelné argumenty. Beran není tedy nesympatický, ale jen obezřetný a rázný. Když si však umíte názor obhájit, Berana si získáte na svou stranu a bude si vás vážit. Nakonec z vás mohou být dobří přátelé.

Pokud si ale s Beranem nesednete, dá vám vědět, kdo je tady pánem. Arogantní a nesympatický projev bude jen třešnička na dortu. Když se totiž Beranovi nelíbíte, umí být také pěkně zákeřný. Když mu ublížíte, počítejte s pekelnou odplatou, tudíž to raději ani nezkoušejte. Toto znamení pozná charakter lidí na sto honů.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi se s ničím moc nemažou, platí na ně rčení, co na srdci, to na jazyku, proto na někoho mohou působit nesympaticky. Jsou ale prostě jen upřímní a budiž jim na škodu, že i v situacích, kdy se to úplně nehodí. Není to žádná zákeřnost, zloba ani pomsta, Lvi prostě takoví jsou a myslí si, že by si lidí měli všechno říkat na rovinu.

Kvůli této vlastnosti jsou pro mnoho lidí nesympatičtí a odmítají se s nimi bavit. Když ale unesete pravdu a jste s ní smířeni, mohou pro vás být Lvi skvělí kamarádi. Nikdy se s nimi nenudíte a máte jistotu, že vám nebudou lhát. Akorát se jim nesvěřujte s žádným tajemstvím, neumí ho udržet ani chvíli. Nepovažují to totiž za důležité.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou neustále zamračení, naštvaní na celý svět a patří mezi největší mrzouty, což je většině lidí nesympatické a nevyhledávají tak jejich společnost. Střelci tak nemají příliš přátel, ale na druhou stranu jim to ani moc nevadí. Jsou to takoví samorosti, že jim klid a samota vyhovují. Ve společnosti se necítí dobře a osazenstvu to dávají dost znát.

Nikdy se tedy se Střelcem nebavte, když vidíte, že o to nestojí. Nejenže ho nepřesvědčíte, že právě jste přece skvělý člověk a myslíte to dobře, ale maximálně ho vytočíte a asi vám i něco řekne pěkně od plic. Raději si to tedy odpusťte a oba dva si ušetříte nervy, hádky a stresy. Pokud si se Střelcem nesedíte a jste si nesympatičtí, raději se jeden druhému kliďte z cesty.