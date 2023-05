Nejmilejší znamení zvěrokruhu se srdcem na dlani: Toto jsou miláčci hvězd

Poznali jsi někdy člověka, který byl milý, laskavý a skutečně dobrý? Pak máte štěstí, možná patří do skupiny těch nejmilejších znamení zvěrokruhu. Hvězdy je prostě milují a tato náklonnost se pak projevuje v jejich laskavém chování. O jaká znamení zvěrokruhu se jedná?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha mají skutečně dobrý charakter. Bývají velkorysí, altruističtí, vždy připraveni pomáhat druhým. Všechny tyto ctnosti však skrývají pod tvrdou a chladnou skořápkou, která se zdánlivě může zdát jako zcela nerozbitná. Avšak Kozorohové jsou ti nejmilejší lidé zvěrokruhu. Bývají velmi trpěliví a stálí, každý z jejich okolí ví, že se na ně může spolehnout. Jsou čestní a své závazky neberou na lehkou váhu. Jsou štědří, pomáhají slabým v nouzi. Pokud je na ně někdo hodný, udělají vše pro to, aby mu to oplatili.

Kozorozi se také trpělivě starají o své blízké. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Citlivé Ryby patří také mezi nejmilejší znamení zvěrokruhu. Jsou vysoce empatičtí, takže dokážou poměrně snadno a rychle vycítit a pochopit problémy jiných. Podporují ostatní, často pomáhají druhým, jsou čestní, loajální, dělají vše, co je v jejich silách, jen aby se ten druhý cítil dobře. Lidé narození ve znamení Ryb milují klid a ten pak rádi předávají dál, aby jiné rozrušené duše uklidnili. Chtějí zlepšovat svět a věří ve spolupráci.

Lev (23.7. - 22.8.)

Velké srdce, velká gesta… Lvi bývají velmi štědří, laskaví, rádi rozdávají dárky. Když Lev vidí, že jsou jeho blízcí šťastní, je také šťastný. Jeho štědrost je opravdu neomezená. Leo je také velmi pohostinný, rád zve návštěvy a všechny hostí. Narození ve Lvu mají srdce plné lásky, které by mohli rozdávat, ale mnohdy neví, jak na to. Někdy se tak dopouštějí příliš okázalých gest. Rádi by pomáhali, ale z povahy svého charakteru to dělají až moc velkoryse. Pokud však najdou někoho, kdo je v tom usměrní a ukáže jim způsob, že i málo pomáhá, stanou se těmi nejštědřejšími ve zvěrokruhu. Nikdy nebudete litovat, že jste poznali člověka ve znamení Lva, obzvláště, pokud jste se dostali do potíží.

Lvi vždycky pomohou. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Všichni narození ve znamení Vah také patří do tohoto seznamu. I když může Váhy někdy pohltit mírná závist, vždy nakonec v jejich srdcích vyhraje dobro. Jsou milí a vychovaní, dávají těm, kteří si to zaslouží, a patří mezi ty, na které se můžete v nouzi absolutně spolehnout. Jsou čestní a věrní přátelé. Vždy jsou ochotni dát lidem druhou šanci a snaží se v nich vidět vždy to lepší. Jsou mírumilovní, nesnáší hádky a hodně přemýšlejí.



