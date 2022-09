Nejmocnější znamení zvěrokruhu: Tato ženská znamení oplývají mimořádnou silou

Jsou ženy, které se nechají vést a ženy, které jsou rozené vůdkyně. Mají silnou vůli, jasný a zřetelný hlas a samozřejmě také přesný „tah na branku". Umí ovládat muže a ti pro ně udělají vše, co jim na očích vidí. Patříte mezi tyto ženy i vy?

Patříte mezi silná znamení, ve kterých vládne žena nad mužem? Existují čtyři znamení, která doma nosí kalhoty a muži je na slovo poslouchají. Umí to totiž se slovy i argumenty, proto na ně málokdo stačí. Patří mezi ně i vaše znamení?

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny působí na mnoho lidí arogantně, ale je to jen jejich póza, aby se jich lidé báli, poslouchali je a respektovali. Jinak jsou ale Panny milé osoby, kterým, když se dostanete pod kůži, máte přítele na celý život, který za vás bude kopat za každé situace. Panny jsou totiž neuvěřitelně silné, empatické, cílevědomé a chytré.

Ženy v tomto znamení muži respektují a na jejich názory kladou důraz. Panny totiž ví, o čem mluví, a než se pustí do nějaké konfrontace, vždy si o daném problému zjistí maximum, aby je nikdo nikdy „nenachytal na švestkách". Panny jsou velmi ambiciózní, míří tak vždy vysoko a to i co se mužů týče. Žádný chudák u nich nemá šanci, čekají na sebevědomého muže, který pro ně bude rovnocenným partnerem.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha patří mezi nejmocnější ženy světa. Aspirují na povolání, jako jsou vědkyně, političky, prezidentky či úspěšné lékařky. Jsou to kapacity, které ostatní poslouchají a jejich názor je vždy vítán, má totiž hlavu a patu. Ženy ve znamení Kozoroha se rozhodně nestydí a nebojí se mluvit před davy. Navíc umí upoutat pozornost, což se při jejich povolání hodí. Lidé jim také samozřejmě věří.

Ženy Kozorožky jsou však velmi dominantní i ve vztahu a chtějí vše řídit a mít pod kontrolou i doma, což většinu mužů odradí. Přece jen je málo mužů, kteří zvládnou roli podpantofláka. To ale Kozorožkám zcela vyhovuje, chtějí být ve všem první, mít pravdu a jejich názor je podle nich vždy nejlepší. Ve svém nitru muži pohrdají a ti jsou pro ně jen potenciální otcové dětí.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců patří mezi ta znamení, která se ničeho nebojí a jdou do všeho po hlavě. Většinou pochází z dobře situované rodiny, která jim poskytla to nejlepší vzdělání a průpravu na to, aby v životě něco dokázaly. Tyto ženy bývají významné manažerky, které umí vydělat peníze a rozhodně nejsou závislé na mužích. A to nejen, co se materiální stránky týče, mají totiž i svůj názor, který se nebojí říct nahlas a stát si za ním.

Ženy ve znamení Blíženců milují společnost, jsou často středem pozornosti a to jim zcela vyhovuje. Některé se touží stát slavnými v profesích jako jsou herečky, modelky či influencerky. Jde jim především o to, aby byly vidět a slyšet. Ale ne v úzké skupině lidí, tyto ženy chtějí, aby je znal celý národ. Chtějí mít moc ovlivňovat životy ostatních a je jedno, že to budou cizí lidé, kteří je znají jen ze sociálních sítí či televize.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka disponují nejen velkou psychickou, ale i fyzickou silou, což je jejich velká výhoda, nezaleknou se tak žádného úkolu, ani nepříjemných situací. Umí si totiž poradit i bez muže. Tyto ženy jsou trošku muži v sukních. Zajímají je mužská témata jako sport, digitální svět nebo auta, o kosmetice či módě si s nimi příliš nepopovídáte. V tom je ale jejich síla, muži je proto berou a respektují.

Ženy ve znamení Raka jsou mocné především v práci, kde drží své podřízené zkrátka. Dokud není něco přesně podle jejich představ, nenechají vás být. Projekt budete předělávat třeba stokrát, dokud nebude stoprocentní, nesnáší totiž polovičatou práci. Mají nad svými zaměstnanci moc a nebojí se ji využít. Pozor tedy na ně, pokud se chcete flákat, to vám u tohoto znamení nikdy neprojde.