Nejnafoukanější znamení horoskopu: Tyto ženy mají nos pěkně nahoru!

Chtěli byste si najít hodnou, skromnou a normální dívku, ale zatím jste měli štěstí jen na primadony a nafoukané snobky? Pak se podívejte, která znamení byste měli rozhodně vynechat, pokud už konečně chcete narazit na tu pravou. Jistá znamení totiž nafoukaností přímo srší.

Nafoukané ženy a slečny nemá nikdo rád, je s nimi totiž těžké pořízení. Zavděčit se takovému člověku je skoro nemožné. Navíc tyto ženy nemají téměř žádné přátele, jelikož se s nimi nikdo nechce družit. Myslete však na to, že i když vám takováto bytost přijde do cesty, nemusíte trpět, musíte jen vědět, jak na ni. Pojďte se podívat do našeho horoskopu, která ženská znamení jsou nejnafoukanější.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Žena Beran vždy přesně ví, jak vyhodnotit situaci a jak zareagovat s chladnou hlavou. Nevkládá energii do ničeho, co jí nepřinese užitek. Je nafoukaná a nikoho si nepřipouští k tělu. Vychutnává si pozornost a pochvaly. Když ji dostatečně nechválíte, jste na černé listině. Ví, že je dobrá v tom, co dělá, a nosí si kvůli tomu nosánek pěkně nahoru.

Žena ve znamení Berana se zamiluje jen jednou za život a to potom zažijete tuto osobu takovou, jaká by měla být pořád. Když ji ale její láska zklame, neodpouští a opět se zavře do své ledové krusty. Jen málokteré znamení nálady žen ve znamení Berana rozdýchá, ale většinou si s tím umí poradit Váhy a Býk.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva jsou až přehnaně sebevědomé a mají přesný tah na branku. Když se jim to hodí, neštítí se lhát a klidně i rozpoutat hádku, ze které vítězně vyjdou. Mají totiž vše připraveno tak, aby svého protivníka ztrapnily a pošpinily. Když nejste na straně Lvice, se zlou se potážete.

Lvice jsou velmi nafoukané a nikdy nepřiznají svou chybu. Jsou však pro mnoho mužů atraktivní právě díky tomu, že si poradí v každé situaci a vždy mají co říct. Rády se poslouchají a obecenstvo také očekávají. Nesnažte se je přerušit, když mají opět své poučovací okénko, nebo si vás podají.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři neustále vyžadují být středem pozornosti, tudíž se v jejich přítomnosti nikdy nedostanete ke slovu. Mluví pořád a všude, ale jak se říká, méně je někdy více. Většinou totiž plácají páté přes deváté a ostatní lidi to nudí. Někdy se ženám ve znamení Štíra i v soukromí smějí. Samozřejmě tajně, Štír by je totiž roznesl na kopytech.

Ženy ve znamení Štíra mají také touhu vypadat dokonale. Jsou většinou díky svému vzhledu nafoukané. Nebojí se využít služeb estetické medicíny, hlavně aby zastavily čas. Některé to však se zkrášlujícími zákroky přehání a jejich vzhled už je pak spíše k smíchu.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají dobrou intuici, a tak často poznají, jak to s nimi kdo myslí. Pokud se jim nějaký člověk nezdá, nebaví se s ním. Působí tak nafoukaně, ale v podstatě se jen chrání. Když však někoho poznají a zalíbí se jim, pak jsou to ti nejlepší přátele. Ostatními jsou však vnímány jako zvláštní, nafoukané a odlišné.

Chtějí se ale jen obklopovat lidmi, kteří za něco stojí. Mají rády hudbu a chodí se často bavit na koncerty. Většinou samy. Mají rády ten pocit samoty v davu tančících lidí. Nebrání se ani vztahům na jednu noc, ale city od nich v tomto případě rozhodně nečekejte.