Nejnafoukanější znamení zvěrokruhu: Tyto ženy jsou nesnesitelné. Znáte takové?

Každý z nás je určitě občas trochu nafoukaný, některé ženy jsou ale úplné pávice, pyšné princezny a ředitelky zeměkoule, se kterými vůbec není jednoduché vyjít. Která znamení to jsou? Nepatříte náhodou mezi ně?

Panna (23.8. - 22.9.)

Ženy narozené ve znamení Panny bývají komplikované v mnoha oblastech života. Mají dojem, že jsou rozené bohyně a každý se jim musí podřídit a respektovat je. Nesnesou žádné narážky na svou osobu, a to ani z legrace. Vše měří přísným okem a kritické mohou být jen ony samy. Jsou popudlivé kvůli maličkostem a i když na vás nebudou nikdy křičet, jejich nedůtklivost mrazí v zádech.

Nedůtklivost Panny mrazí v zádech. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Možná se divíte, že Střelkyně figurují na tomto seznamu, ale zdání klame. I když jsou dobrodružné povahy, umí ostatním dávat s nosem vzhůru najevo, že ony více zažily, procestovaly a v žebříčku osobní úspěšnosti stojí mnohem výše než vy. Ženy ve znamení Střelce jsou často kariéristky a jen tak někoho za přítele nebo partnera nepřijmou.

Býk (21.4. - 21.5.)

Jakmile si ženy narozené ve znamení Býka něco usmyslí, jdou plnou parou vpřed a neohlíží se napravo nalevo. Zanechávají za sebou přátele, mnohdy i své nejbližší, a to pouze pro to, aby dosáhly svého výsluní a uspokojení. A to za jakoukoliv cenu. Vyjít s nimi bývá velmi složité i pro jejich nekontrolovatelnou výbušnost.

Žena v Býku kraluje mezi namyšlenými znameními. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvice patří mezi nefalšované mrchy celého zvěrokruhu. Tyto ženy jsou většinou pěstěné, inteligentní a umí v daných momentech využít svůj vrozený šarm. Zdání klame. Běda, jakmile z ostatních vycítí byť jen lehký náznak oportunismu. Odpor nesnášejí a jsou schopny vás pořádně u všech pomluvit.

Zdroje: astrotalk.com, bestlifeonline.com