Nejnamyšlenější znamení zvěrokruhu: Tyto ženy pohrdají vším a všemi. Znáte je?

Některé ženy jsou tak namyšlené a arogantní, že se nedají vystát. Není pro ně nikdo dobrý, s nikým se nebaví a své přátele si pečlivě vybírají. Některými lidmi dokonce pohrdají. Takové chování ovlivňuje astrologie a postavení planet v době našeho narození. Chcete znát ženská znamení zvěrokruhu, která patří mezi ta nejnamyšlenější?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Někdy se ženy v Kozorohu cítí nepříjemně, takže se ze všech sil snaží vyhnout konverzacím se svými sousedy, pošťákem, bankovním úředníkem, vzdálenými příbuznými, bývalými kolegy a přáteli či příbuznými bývalého partnera. Jejich namyšlené chování může pramenit z věčného nedostatku času. Většinu dne totiž žena Kozoroh tráví v práci, která je pro ni vším a nechce ztrácet čas zbytečnými hovory s lidmi, kteří ji v podstatě vůbec nezajímají, což může na druhé působit jako velká nezdvořilost.

Někteří lidé vás dokáží dohnat k nepříčetnosti. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Všichni ženám narozeným ve znamení Štíra neustále říkají, že jsou velmi těžko čitelné. Není to něco, co dělají schválně, jde jen o to, že mají tendenci si věci nechávat pro sebe. Všechny své problémy a starosti neříkají hned každému na potkání. Možná jsou trochu rezervované, dokonce tajemné, ale je to špatné? To, že se neotevírají každému člověku, kterého potkají, z nich rozhodně nedělá hulváta. Pravdou však zůstává, že arogantní výraz ve tváři, který ženy ve Štíru těžko potlačují, může působit jako namyšlenost a některé lidi silně odrazuje.

Býk (21.4. - 21.5.)

Víte, že na večírcích záříte, ale nemůžete popřít, že zůstat doma a poflakovat se na gauči je obvykle mnohem přitažlivější, než jít ven. Je to neustálý vnitřní boj. Odmítáte tak pozvánky od přátel a známých, někdy se dokonce vymlouváte. Kvůli tomu můžete vypadat arogantně a lidé vás považují za namyšlené, či dokonce snobské.

Panny i Býci mají pověst hodně namyšlených žen. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Nechcete trávit čas s lidmi, které neznáte nebo nemáte tolik rádi. To způsobuje, že vás ostatní označují za snoby. Jenže je často těžké lidem kolem vás vysvětlit, že svou energií nechcete plýtvat jen tak na někoho. Nebudete předstírat, že se vám někdo líbí, prostě toho nejste schopni. Občas někoho zraníte svou upřímností, což ostatní považují za pohrdání a namyšlenost.

Zdroje: www.yourtango.com, bestlifeonline.com