Namyšlené ženy dle horoskopu. Tyhle ženy si o sobě myslí bůhvíco. Znáte takové?

Nosí nos příliš vysoko a někdy jsou až příliš troufalé? Znáte takové ženy? Pak jsou možná zrozeny v jednom z následujících znamení zvěrokruhu. Patří totiž mezi ty největší fifleny.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha patří mezi nejtroufalejší ženy vůbec. Nezastaví se prostě před ničím. Často se cítí nadřazeny nad ostatními, chlubí se svými kvalitami a ke svému okolí bývají velmi tvrdé. Jejich namyšlenost někdy nezná mezí a často jim chybí pokora. Neustále vyzdvihují své profesní úspěchy, bývají svým workoholismem otravné a svým chováním jdou často lidem na nervy.

Jejich namyšlenost nezná mezí. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Mimořádně charismatické. Takové jsou ženy ve Štíru, jenže navzdory intelektu, energii a šestému smyslu patří tyto ženy mezi pěkně namyšlené potvory. Myslí si, že mohou komandovat ostatní a rozhodovat o jejich čase. Nesnesou, když jim někdo odporuje, vše musí být po jejich. Cítí se nadřazené ostatním a nerespektují jejich názory. Se Štírkami je často těžké vyjít.

Beran (21.3. - 20.4.)

Ve všem, co žena v Beranu dělá, je oheň, vášeň a obrovská energie. Pokud jí stojíte v cestě, raději ustupte nebo vás smete. Tyto ženy jsou jako lavina, která často zničí všechno, co jí přijde do cesty. Bývají pyšné a moc je nezajímají city druhých. Nedokáží se uvolnit, vše dělají na sílu a rychle, absolutně neznají hranice. Jejich jednání často překračuje slušné jednání, chovají se namyšleně a často pohrdají těmi, kteří nejsou jako ony.

Ženy v Beranu bývají pyšné a na city druhých kašlou. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ženy narozené ve znamení Blížence mají o sobě vysoké mínění. Nedávají to až tak najevo, bývají uzavřenější, ale o to víc rafinovanější. Mezi řádky jejich slov a činů však můžete číst domýšlivost, ze které vám doslova spadne brada. Nikdo nedělá věci lépe než Blíženec, nikdo nemá lepší život a práci než Blíženec, nikdo není schopnější a zábavnější než Blíženec. Skromnost těmto ženám vůbec nic neříká.



Zdroje: www.giornal.it, vekkesind.com